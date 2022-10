Quante scatole entrano nel Volkswagen ID. Buzz 5 posti? Test superato alla grande

Bjørn Nyland è tornato con il suo classico Banana Box Test, diventato ormai famoso assieme alla sfida dei 1.000 km. Questa volta potremmo avere a che fare con un veicolo primo della classe, il Volkswagen ID. Buzz nella sua versione 5 posti, un van spazioso che potrebbe balzare in cima alla classifica.

Secondo la scheda tecnica rilasciata da Volkswagen, il nuovo ID. Buzz (ufficiale il nuovo Volkswagen ID. Buzz) offre un bagagliaio standard da 1.121 litri e 2.205 litri di spazio con i sedili abbattuti nella sua versione 5 posti, quella dunque testata da Bjørn Nyland. Con ID. Buzz Cargo abbiamo invece più di 3,9 metri cubi di spazio a disposizione, l'azienda tedesca promette che si possono trasportare fino a due euro pallet.

Ma torniamo alla sfida odierna: quante scatole di banane sarà riuscito a contenere il simpatico ID. Buzz Van? Con i sedili in posizione, il van tedesco ha ospitato ben 30 scatole, con i sedili abbattuti Bjørn Nyland è arrivato addirittura a 49, che praticamente è quasi la cifra del veicolo di riferimento in assoluto per la grande classifica dello youtuber norvegese (che vedete in basso in una infografica di InsideEVs): il Nissan e-NV200 che è un furgone a tutti gli effetti. Come si poteva prevedere, ID. Buzz ha sbaragliato la concorrenza, riuscendo a fare meglio - ovviamente - di qualsivoglia berlina, SUV o crossover elettrico testato finora con le stesse scatole.

A brillare nel Banana Box Test era stata anche la Volkswagen ID.3, sempre del marchio tedesco.