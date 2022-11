Quante scatole entrano nella Renault Mégane E-Tech? La prova di Bjørn Nyland

La nuova Renault Mégane E-Tech Electric è secondo noi una delle migliori auto elettriche del momento. Ci ha convinti nel primo test drive di lancio (guidiamo la Mégane E-Tech a Marbella) così come con il long test drive fatto in Italia (due settimane con la Mégane E-Tech). Ma come se l'è cavata con il Banana Box Test di Bjørn Nyland?

La nuova Mègane E-Tech è una vettura ottima sotto moltissimi punti di vista, uno dei pochi aspetti per cui non brilla particolarmente è forse il bagagliaio, cosa che lo youtuber norvegese Bjørn Nyland ci ha di fatto confermato con il suo Banana Box Test. Lo youtuber non fa altro che testare tutte le elettriche in commercio riempiendo il loro abitacolo di scatole di banane, così da capire quanto sia lo spazio a disposizione.

Di recente il Volkswagen ID. Buzz Cargo ha stracciato tutte le concorrenti al test ospitando fino a 50 scatole di banane (per vedere coi vostri occhi: quante scatole entrano all'interno del Volkswagen ID. Buzz?), com'è andata invece con la Mégane elettrica? Ebbene l'ultimo prodotto elettrico francese ha ospitato 6 scatole nel bagagliaio posteriore, 21 scatole con i sedili abbattuti, un risultato buono ma non eccezionale, con la vettura che si è classificata fra la MG ZS EV e la Kia Soul EV.

A proposito di ID. Buzz, il re indiscusso del Banana Box Test: abbiamo guidato il Volkswagen ID. Buzz.