Scatena la potenza della BMW E30 modificata ma finisce in testacoda davanti alla polizia

Un ragazzo neopatentato si è recato ad un raduno a bordo della sua “nuova” BMW E30 mofificata, assieme a due amici. Lasciando il car meeting voleva mostrare le performance della sua vettura, ma dopo un’accelerazione si è accorto della polizia a lato strada ed è finito in testacoda.

Il video è stato caricato su YouTube lo scorso aprile, ma di recente è ricomparso su Reddit e ha iniziato a girare per il mondo. Il ragazzo con la maglietta rossa è il proprietario del canale e della BMW Serie 3 E30 che vedete, e dando un’occhiata ai suoi video scoprirete che l’auto in questione è tutt’altro che di serie: sotto al cofano infatti è presente un motore M53, l’unità che veniva montata sulla generazione E36 della Serie 3, in particolare nel modello 320i, che con l’aggiunta di un imponente turbo eroga la bellezza di 500 CV.

Durante l’accelerazione il “pilota” si è accorto della polizia a lato strada ed ha iniziato a rallentare, ma l’attenzione verso le forze dell’ordine l’hanno distolto dal segnale di stop posto qualche metro davanti a lui. A quel punto ha frenato bruscamente, ma ciò ha causato il bloccaggio delle ruote e il conseguente testacoda, fortunatamente finito in mezzo alla strada, senza aver recato danni a persone o cose.

Subito dopo è intervenuta la volante con tanto di sirene, ma il ragazzo è apparso subito talmente impaurito e conscio dell’azione appena compiuta, che il confronto con il poliziotto si è trasformata in una pacata conversazione, a differenza delle previsioni dello sfortunato protagonista, che ancor prima di fermarsi dal testacoda aveva già esclamato: “Mi arresteranno!”.

In ogni caso lo youtuber è stato convocato davanti ad una corte per rispondere dell’incidente, ma ha assunto un avvocato che è riuscito a ridurre il tutto ad una semplice ammenda di 50 dollari, per di più dovuta all’auto non registrata correttamente.

Tutto è bene quel che finisce bene, ma non è la prima volta che assistiamo ad eventi del genere durante l’allontanamento dai raduni. Guardate ad esempio questa Toyota GR Yaris finita in un fosso ripartendo da uno stop, oppure godetevi la derapata finita male di questo guidatore che ha quasi distrutto la sua Toyota Supra.