Scarlett Johansson a bordo di una BMW X3 per le riprese di Marvel 'Black Widow'

I Marvel Studios si stanno preparando, dopo la recentissima riapertura delle sale cinematografiche in buona parte di Europa e Stati Uniti, a tornare in grande stile con una serie di pellicole sul Marvel Cinematic Universe.

Tra i film più attesi c'è sicuramente Black Widow, all'interno del quale l'eroina interpretata da Scarlett Johansson si prenderà la scena grazie ad un'azione assolutamente adrenalinica. Un'altra star degna di nota è emersa tramite il canale YouTube ufficiale di BMW, che si è concentrato sul mostrare le riprese di un inseguimento stradale in cui spicca un esemplare di BMW X3 M40i.

Il marchio tedesco ha prestato il velocissimo SUV alla produzione hollywoodiana per la realizzazione di alcune scene a Budapest, ma tutti gli appassionati di auto e dei film Marvel possono ammirare le vetture usate per il film recandosi al museo BMW Welt presso Monaco di Baviera: sul sito è stata approntata una esperienza a base di realtà virtuale senza tralasciare quella tradizionale.

Al momento Black Widow è già in proiezione in tutte le sale cinematografiche italiane, e potrebbe rappresentare un ritorno al grande schermo carico di emozione e divertimento. Per le persone che preferiscono un'esperienza casalinga c'è invece l'oramai pantagruelico Disney+: dal prossimo 9 luglio gli abbonati potranno vedere Black Widow in anteprima streaming al prezzo di 21,99 euro, mentre dal 6 ottobre diventerà gratuito per tutti gli abbonati.

