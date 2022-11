Lo scarico di una Porsche 911 GT3 è diventato una soundbar: costa uno sproposito

Come diciamo spesso su queste pagine, Porsche è più di un semplice marchio automotive. È un vero e proprio stile di vita, e qualcuno può portarsi questo stile anche dentro casa: lo scarico di una Porsche 911 GT3 è diventato una costosa soundbar.

L'idea è a dir poco assurda, siamo però sicuri che qualche appassionato incallito del marchio di Stoccarda non avrebbe problemi a mettere questa soundbar in casa. Certo il prezzo, come ogni cosa che riguarda la 911 GT3 del resto (è arrivata la nuova Porsche 911 GT3 RS), non è dei più bassi: ci vogliono 12.000 dollari per averla, poco più di 12.000 euro.

Sul fronte del design è sicuramente discutibile, inoltre - purtroppo - da quegli splendidi tubi non esce di certo il rumore del motore Porsche 4.0 da 6 cilindri, bisogna ascoltare della "banalissima" musica oppure accontentarsi dell'audio di un film o di una serie TV. Inoltre la soundbar non ha una grandissima scheda tecnica per il prezzo che costa, offre un virtual surround da 2.1.2 canali, ha 300 W di potenza, ha il bluetooth 5.0 ed è compatibile con la tecnologia Apple AirPlay 2 e con Google Chromecast.

Se vi accontentate dell'usato, per 12.000 euro potete acquistare qualche altro scarico Porsche con magari il resto dell'auto attaccata. Se invece volete una soundbar di qualità, i prodotti di Bowers & Wilkins o Bang & Olufsen costano infinitamente meno e suonano sicuramente meglio...

Se amate la 911 GT3, leggete della nostra prova in pista al Porsche Experience Center Franciacorta: in pista con la nuova Porsche 911 GT3 al Porsche Festival 2021.