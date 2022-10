Scaricare completamente una Tesla Model 3: quanti km percorre dopo lo 0%?

Sono ormai diversi anni che testiamo sul campo auto elettriche di ogni genere, mai però proviamo a scaricarle oltre lo 0% per vedere fin dove riescono a portarci, esistono altri modi per capire quanta autonomia siano in grado di offrire. Qualcuno però ha fatto un test del genere con l'ottima Tesla Model 3 Standard Range.

Parliamo della versione "base" della berlina elettrica più diffusa al mondo, con Tesla Italia che dichiara 491 km di autonomia secondo lo standard WLTP. Questa in teoria è l'autonomia fino allo 0%, ma quanta "riserva" c'è oltre tale cifra? Quanti chilometri abbiamo per cercare disperatamente una colonnina di ricarica? Risponde a questa domanda il noto youtuber norvegese Bjørn Nyland.

La Tesla Model 3 Standard Range monta una batteria da 60,6 kWh di capacità nominale (Tesla non pubblica questi dati ma lo dice l'app Scan My Tesla) con ben 6,9 kWh di riserva, al di sotto dello 0%, cifra abbastanza alta rispetto alla media, parliamo più del 10% del totale.

Solitamente un'auto elettrica è capace di offrire fino a 20 km di riserva, come la BMW i4 M50, oppure 10 km, come la NIO ES8 da 100 kWh, Tesla invece conserva tantissima energia al di là dello 0%: la Tesla Model Y Performance ad esempio è capace di farvi percorrere fino a 34 km grazie a 4,1 kWh aggiuntivi, mentre la Tesla Model 3 è davvero imbattibile. Fino a 56 km di strada grazie a 6,9 kWh "nascosti" al di là dello 0%.



La Tesla Model 3 si conferma un'elettrica dalle mille sorprese, anche se alcuni modelli hanno appena avuto dei problemi: Tesla richiama più di 20.000 Model 3 per problemi alle cinture.