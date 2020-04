Scappa dalla polizia a 270 km/h, ma gli scoppia una gomma e rischia la tragedia

Agire in modo totalmente folle pare essere una prassi ormai. Tra le conseguenze delle misure restrittive legate al Coronavirus abbiamo anche delle strade completamente deserte, per una situazione in alcuni casi quasi ingestibile.

Approfittando della via libera infatti, molti automobilisti hanno deciso di darsi alla pazza gioia, come confermano alcuni dati che abbiamo riportato non molti giorni fa. Poi ci sono anche casi eclatanti, come l'automobilista britannico che è stato beccato dalla polizia a 210 km/h, e che si è in seguito scusato dicendo di star scappando dal Coronavirus.

Oggi invece veniamo a sapere dalla polizia dell'Ontario, la Ontario Provincial Police, che a un altro scalmanato è venuta una "brillante idea". Il post pubblicato su Facebook dagli agenti fa sapere che un uomo, a bordo della sua Dodge Challenger SRT Hellcat, ha fatto segnare 271 km/h al rilevatore di velocità mobile.

Una percorrenza decisamente poco avveduta, che stava per mettere le forze dell'ordine sulle tracce della muscle car. All'improvviso però è accaduto il colpo di scena, perché a pochi metri dalla volante è scoppiato il pneumatico posteriore destro della vettura. Questo ha causato scintille e una nuvola di fumo, e il conducente è stato costretto ad arrestare la corsa.

Per enorme fortuna nessuno si è fatto male a causa dell'incidente, ma ci teniamo a sottolineare che una cosa simile è quasi paragonabile ad un miracolo, poiché a velocità tanto elevate basta poco per arrivare alla tragedia. In ogni caso gli agenti hanno preso sotto custodia lo scalmanato, accusandolo di guida spericolata e possesso di sostanze stupefacenti, che a quanto pare sono state trovate all'interno dell'abitacolo.

La sua Hellcat è stata poi posta sotto sequestro, e al suo proprietario revocata la patente per almeno sette giorni, e dal nostro canto riteniamo che l'uomo sia stato comunque fortunato, in quanto gli sarebbe potuta andare molto peggio.