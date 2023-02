Scanner LiDAR confermati su Polestar 3 e Polestar 5: sfida al Tesla Vision

Mentre Tesla vuole affidare la guida autonoma e l’intera sicurezza dei suoi veicoli alle telecamere e all’intelligenza artificiale, tramite Tesla Vision, società come Polestar continuano a spingere sugli scanner LiDAR: è stata appena ampliata la partnership con Luminar.

Polestar e Luminar Technologies hanno annunciato che amplieranno la loro collaborazione per integrare la tecnologia LiDAR anche sui veicoli futuri del marchio svedese. In particolare, dopo la Polestar 2 appena arrivata in Italia e la Polestar 3 disponibile in primavera, le due società lavoreranno insieme per la creazione della Polestar 5, una GT quattro porte il cui lancio è previsto per il 2024.

La Polestar 5, basata sul concept Polestar Precept, non sarà la prima vettura del brand a sfoggiare gli avanzati LiDAR di Luminar, li vedremo anche a bordo delle Polestar 3 che saranno ordinate nel corso del 2023, con le prime consegne che sono previste per il 2024.

“Luminar è all’avanguardia nella tecnologia LiDAR a lungo raggio e questa collaborazione più stretta consentirà una maggiore innovazione nelle nostre auto future. Non vediamo l’ora di unire le nostre competenze in materia di progettazione, ricerca e sviluppo dei prodotti per offrire al marchio Polestar un’integrazione e delle funzionalità LiDAR davvero straordinarie ”, ha commentato Thomas Ingenlath, CEO di Polestar.

“Grazie al successo della nostra collaborazione, la fiducia di Polestar nei confronti di Luminar e nel valore della nostra tecnologia ha continuato ad aumentare. Con questa nuova partnership e il nostro comune spirito pionieristico, espanderemo i confini della tecnologia e del design automobilistico verso nuovi territori per la prossima generazione”, ha dichiarato Austin Russell, fondatore e CEO di Luminar.

Ricordiamo che a gennaio 2023 Polestar ha aggiornato la sua Polestar 2 con elementi che si mettono in linea con la Polestar 3.