Lo scandalo sulla sicurezza Daihatsu potrebbe colpire Toyota, Mazda e Subaru in Giappone

Ci sarebbe un'indagine aperta sulla base di alcune accuse molto gravi ai danni di Daihatsu e al gruppo Toyota. Gli airbag installati in alcuni veicoli sarebbero diversi da quello utilizzati per i crash test. Gli inquirenti fanno riferimento ad alcune false dichiarazioni rilenti agli anni '80.

Se le accuse dovessero essere confermate, sarebbe un bel colpo per l'immagine complessiva del gruppo Toyota che attualmente sta macinando record di vendita. Secondo le prime indagini, i veicoli coinvolti in questo presunto losco affare sarebbero 64 e includerebbero anche diverse Mazda e Subaru.

Daihatsu ha rilasciato una dichiarazione ufficiale nel quale ha affermato " L'indagine ha rilevato che ci sono stati 174 nuovi casi in 25 elementi del test, oltre all'irregolarità del rivestimento delle portiere in aprile e all'irregolarità nel test di collisione sul lato del montante. Sono state riscontrate irregolarità in 64 modelli e 3 motori, compresi quelli che erano già stati fuori produzione. I modelli includevano sia veicoli del marchio Daihatsu che modelli forniti come modelli OEM di Toyota, Mazda e Subaru. Ci scusiamo profondamente ai nostri clienti e alle altre parti interessate per aver causato grandi disagi e preoccupazioni e per aver tradito la loro fiducia"

Insomma, una vera e propria ammissione di colpevolezza a quanto pare. Le ripercussioni potrebbero andare ben oltre l'aspetto sanzionatorio e ricadere anche sulla quotazione in borsa del gruppo con conseguenze a dir poco spiacevoli, almeno in un primo periodo (il prossimo progetto di cambio per auto elettriche di Toyota potrebbe includere ben 14 rapporti).