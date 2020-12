Scaldate i motori, Pagani sta per mostrarci il suo prossimo bolide

Pagani ha lanciato da circa 10 anni la sua eccezionale Huayra, e al momento sta lavorando sulla potentissima Huayra R, ma grazie ad un recentissimo post Twitter sappiamo che la casa automobilistica italiana sta sviluppando anche un altro bolide.

Il reveal della vettura è atteso per il prossimo giovedì 17 dicembre, e il teaser in fondo alla pagina concentra l'attenzione su un sensore per il flusso dell'aria, come quelli utilizzati in ambito aeronautico. L'incisione che recita "Caution. Airflow Sensor. Handle With Care" ci toglie ogni dubbio, nel mentre in sottofondo possiamo udire il sound del motore mentre cresce di intensità a ritmi vertiginosi.

Dopo un taglio di montaggio ci ritroviamo dentro quello che pare essere l'abitacolo della vettura, e nel frattempo il propulsore si è fatto bello rumoroso e profondo. Peculiare il fatto che l'indicatore di velocità presenti il nodo come unità di misura, così come il display digitale che passa da Mach .04 a Mach .12, e cioè da 50 a 150 km/h. Innegabile inoltre la presenza di turbocompressori, che man mano evidenziano sempre di più la loro sonorità.

Purtroppo, per il momento, Pagani non ci ha fornito alcun dettaglio ulteriore sulla presentazione di dopodomani, ma è sicuro che la Pagani Huayra R non verrà mostrata fino al prossimo mese. Circa quest'ultima le voci di corridoio affermano con convinzione una potenza di circa 900 cavalli e soprattutto l'assenza di turbocompressori, pertanto tenderemmo a scartare a priori possa trattarsi di lei.

A ogni modo il produttore, nel corso del 17 dicembre, ha intenzione di "celebrare l'Air Speed", per cui consigliamo a tutti di sintonizzarsi in tempo per scoprire cosa Pagani abbia in serbo per gli appassionati di motori.

In chiusura invece, restando in tema di annunci molto attesi, vogliamo rimandarvi ad altre due presentazioni degne di nota. La prima concerne la nuova Alfa Romeo 4C Spider 33 Stradale Tributo: la macchina è fantastica, ma è stata pensata esclusivamente per i clienti statunitensi. In ultimo guardiamo al futuro invitandovi a leggere le recenti informazioni sull'avveniristico progetto Audi Landjet: il responsabile del design Audi ha appena rivelato dettagli interessanti.