Si distrae per sbraitare contro un altro automobilista e finisce per schiantarsi: il video

Davvero assurdo quanto accaduto in Canada alcuni giorni fa. Il Paese non è certo famoso per eventi di questo tipo, ma neanche un posto così tranquillo viene risparmiato dalla furia stradale. Un recente video ci mostra infatti un comportamento deprecabile punito probabilmente dal karma.

Un uomo è stato infatti arrestato a Pitt Meadows, in British Columbia, per aver causato un incidente che ha coinvolto quattro veicoli, causa distrazione al volante. Il video in alto è stato ripreso dal sedile passeggero di un'altra vettura, e mostra la Chevrolet Cruze incriminata mentre accelera e si pone di fronte alla camera. Il conducente comincia a sbraitare e a lanciare invettive, ma non si accorge che nel frattempo le auto davanti a sé si erano fermate.

Per forza di cose la Cruze si scontra con una Chevrolet Bolt, finendo per arrecarle grossi danni. La EV poi, per la violenza dell'impatto, termina contro altri due veicoli che si trovavano davanti. Molto strano il comportamento delle persone con la camera, poiché immediatamente dopo l'incidente sono scoppiati in una fragorosa risata. Molto probabilmente in precedenza ci doveva essere stato un battibecco col conducente della Cruze.

Per fortuna non ci risultano gravi ferimenti in seguito all'incidente, infatti la polizia locale ha riportato di una donna portata all'ospedale con infortuni di lieve entità. Per restare in tema di tamponamenti in serie vi rimandiamo ad un maxi-incidente sul ghiaccio, che ha danneggiato un totale di 24 veicoli. In ogni caso, se il proprietario della Cruze avesse avuto a disposizione l'Autopilot, probabilmente non sarebbe finita in questo modo, ecco un esempio.