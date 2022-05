Sbloccati gli incentivi auto e moto 2022: Corte dei Conti dà il via agli sconti

Ci siamo: la Corte dei Conti ha registrato il decreto che contiene gli incentivi auto e moto 2022, confermati con le stesse modalità anche per il 2023 e il 2024. Ora si attendono solo le Faq del Mise e la piattaforma per le prenotazioni, poi si partirà davvero.

I nuovi incentivi auto e moto 2022 sono stati confermati la sera del 6 aprile scorso, ci è voluto dunque un mese perché la Corte dei Conti registrasse tutto in via ufficiale - come del resto avevamo previsto. Ma con quali sconti potremo acquistare una nuova auto?

Per le auto elettriche (0-20 g/km di CO2) si parte da una base di 3.000 euro senza rottamazione e si arriva a 5.000 euro con rottamazione di un'auto inquinante (al di sotto dell'Euro 5). Per le Plug-in Hybrid (21-60 g/km) si ottengono 2.000 euro senza rottamazione, 4.000 euro con rottamazione, per le Euro 6 (61-135 g/km), anche Mild e Full Hybrid, invece si hanno soltanto 2.000 euro con rottamazione.

Per scooter e moto non cambia nulla rispetto al 2020 e al 2021: sconto del 30% sul prezzo di acquisto fino a 3.000 euro senza rottamazione, sconto del 40% e fino a 4.000 euro con rottamazione di un veicolo inquinante. Per conoscere tutti i dettagli vi invitiamo a leggere Ufficiali i nuovi incentivi auto e moto 2022. Se siete interessati alle BEV, scoprite le auto elettriche da acquistare con il bonus 2022.