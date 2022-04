Sbatte contro una Tesla Model 3 col suo vecchio pick-up e scappa

Nel filmato che vi mostriamo oggi si vede chiaramente un vecchio pick-up colpire sul retro una Tesla Model 3 per poi scappare. Si è trattato di un banale incidente oppure di un attacco deliberato? Del resto l'odio verso le Tesla negli USA è un fenomeno purtroppo dilagante...

Le immagini che vedete nell'articolo arrivano da Reddit, dove un utente della piattaforma ha raccontato dell'assurda vicenda che ha coinvolto il fratello, proprietario della Model 3 protagonista. L'auto elettrica stava procedendo lungo una strada multi-corsia a Sacramento, California, quando un vecchio pick-up Ford l'ha colpita da dietro per poi dileguarsi.



Non è chiaro se il pick-up abbia accelerato appositamente per fare un danno alla Tesla (guardate due pick-up che inseguono e vandalizzano una Tesla) oppure sia stato un banale tamponamento, che fortunatamente non ha ferito nessuno; certo è che il vecchio pick-up, presumibilmente un datato Ford F-350 con diversi elementi custom, non si è fermato a compilare le classiche scartoffie per l'assicurazione ma è fuggito come nulla fosse. Fra l'altro i danni sul pick-up sembrano irrisori, con un faro da sostituire e parte della griglia, mentre è andata peggio alla Model 3 - la cui telecamera posteriore ha comunque continuato a registrare dopo l'impatto.



Come sappiamo, le Tesla hanno 8 telecamere posizionate attorno alla vettura (cos'è la Modalità Sentinella di Tesla), dunque la scena è stata ripresa in maniera chiara, persino la targa del pick-up è perfettamente leggibile. Nonostante questo sembra che la polizia non stia facendo abbastanza per rintracciare il responsabile, senza feriti gli agenti hanno consigliato semplicemente di fare report e aspettare, nel frattempo si sta mobilitando la community di Reddit per risalire al colpevole.