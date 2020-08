Sbagliato gestire tutto tramite touch screen in auto? Parla un possessore Tesla

Della storia originale abbiamo già parlato lo scorso 3 agosto. Un cittadino tedesco si è visto la patente ritirata in seguito a un incidente, ma per quale motivo? Ne parliamo insieme a Matteo Valenza in un nuovo video del suo canale dedicato al mondo Tesla e non solo.

L'automobilista tedesco in questione è uscito di strada dopo essersi distratto toccando il grande schermo centrale della sua Tesla Model 3. Non stava certo guardando Netflix o giocando con il "Caraoke" di Elon Musk ma cambiando la frequenza dei tergicristalli, cosa che purtroppo a bordo delle vetture elettriche americane si può fare solo tramite schermo, non ci sono leve dedicate.

Proprio questo tema è al centro del nuovo video di Matteo Valenza, che dice la sua da possessore Tesla da quasi due anni: il tribunale tedesco, saputa la storia esatta, ha deciso di ritirare la patente all'uomo, che però è stato costretto a toccare lo schermo - lo ripetiamo; schermo considerato "un dispositivo elettronico" come può essere uno smartphone e un tablet, che infatti durante la guida non vanno assolutamente toccati.

Pensate sia giusta la decisione del tribunale? Tesla dovrebbe modificare qualcosa all'interno dei suoi abitacoli, magari inserendo delle leve apposite per allinearsi con il resto del mercato? E se l'azienda fosse obbligata dalla legge a inserire nuove leve? Mandate in play il video e non dimenticate di commentare.