Sbaglia la retromarcia con la Tesla e finisce in uno stagno: Angela Chao muore annegata

Angela Chao, una figura di spicco nel mondo degli affari statunitensi, ha tragicamente perso la vita mentre si trovava in un ranch nel Texas. La sua morte è stata il risultato di un incidente avvenuto mentre manovrava la sua auto Tesla in retromarcia, finendo per cadere in uno stagno e annegare.

Chao, era amministratrice delegata della società di spedizioni Foremost Group e sorella dell'ex segretaria di gabinetto degli Stati Uniti, Elaine Chao. La ricca donna d'affari aveva invitato diverse amiche della Harvard Business School a trascorrere il fine settimana nel suo ranch texano. Dopo una serata di festeggiamenti e cene, la donna aveva deciso di spostarsi dalla pensione dove alloggiava, per raggiungere il suo alloggio personale, distante solo poche centinaia di metri.

Durante questa tragica manovra, l'auto ha superato un terrapieno finendo in uno stagno e affondando rapidamente. Angela, in un gesto istintivo, ha cercato di contattare le sue amiche per chiedere aiuto mentre il veicolo sprofondava. Le amiche, prontamente allertate, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi, che sono giunti sul luogo dell'incidente dopo 24 minuti.

Gli operatori intervenuti hanno tentato disperatamente di estrarre Angela dall'auto ormai completamente sommersa, salendo sopra il veicolo e cercando di rompere i vetri. Nonostante gli sforzi durati circa mezz'ora, una volta estratta, purtroppo, non c'era più nulla da fare per la donna. La polizia ha avviato un'indagine per determinare se ci siano state eventuali responsabilità da parte dei soccorritori durante le operazioni di salvataggio.

Purtroppo ad Angela non è andata bene come ai due turisti di Oslo, la cui Tesla, sempre per una manovra sbagliata, era finita nelle gelide acque della capitale norvegese. A differenza della tragica vicenda di Angela, era giorno, e a soccorrerli ci ha pensato una sauna galleggiante nei paraggi che aveva assistito alla vicenda.

Tempo fa inoltre, vi parlammo di una (non troppo) assurda coincidenza: tre Tesla, una Model X, una Model S e una Model 3 tutte di colore bianco furono coinvolte in un incidente. Per quanto possa sembrare assurdo, siamo in California, e dunque trovare molte Tesla in giro non è affatto una cosa strana. Quest'ultimo fatto ha più a che fare con, appunto, l'assurdità della cosa che non la sua fatalità. Desideriamo dunque, a nome della redazione, riportare il focus sulla tragica scomparsa della 50enne imprenditrice, ed esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari.