Sbaglia a pagare la multa e versa 35mila Euro al posto di 62: sarà risarcito dal Comune

Ha dell’incredibile quanto avvenuto nel comune di Arcola ,in provincia di La Spezia, dove qualche giorno fa la ragioneria centrale si è vista accreditare un pagamento da 35mila Euro per una multa automobilistica da 62 Euro.

Le indagini effettuate dagli impiegati hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda che, come dicevamo poco sopra, è davvero assurda ma si concluderà nel migliore dei modi: a quanto pare il comando di Polizia Locale aveva intimato il pagamento di una sanzione per eccesso di velocità dopo la rilevazione da parte di un autovelox presso la zona Ponte di Arcola ai danni di un furgone con targa polacca intestato ad una ditta. Tuttavia, un errore al momento del pagamento ha “trasformato” la multa in ben 35mila Euro, ai danni dello sbadato contribuente che è stato avvertito dell’errato versamento. Il disservizio evidentemente si è verificato al momento della compilazione del bonifico, ma fortunatamente tutto è bene quel che finisce bene.

Come riportato dall’Ansa, infatti, il consiglio comunale tenuto venerdì scorso ha anche deliberato la creazione di un fondo ad hoc, che andrà a confluire in un apposito capitolo di spesa in uscita nel bilancio comunale, che provvederà a restituire la parte non dovuta (34.938 Euro) nel corso dei prossimi giorni.