Saxo VTS, 106 Rallye e Renault Clio Williams: i mitici e pericolosi anni '90

Gli anni '90 per tutti gli amanti delle auto compatte e sportive sono sinonimo delle 'bare con le ruote'. Si tratta di vetture piccole, con un sacco di cavalli e per questo difficili da domare: stiamo parlando della Clio Williams, della Peugeot 106 Rallye e della Saxo VTS.

'Bare con le ruote' è un soprannome che era stato dato a queste vetture sportive dai ragazzacci dell'epoca, in quanto auto che visto il loro rapporto peso potenza e l'assetto rigido, sembravano quasi dei go kart, di conseguenza l'incidente (anche mortale purtroppo), non era affatto un fatto inusuale. Forse anche per questa loro fama di "pericolose", divennero delle vere e proprie leggende delle strade, e per tutti i “maranza” e gli appassionati dell'epoca, quando in strada passava una delle tre sorelle era d'obbligo fermarsi ad ammirare.

La 'bara con le ruote' più famosa e nel contempo più bella e di prestigio, è stata senza dubbio la Renault Clio Williams, una sorta di Sacro Gral per gli amanti delle piccole sportive dell'epoca. La sua particolarità è che la riconoscevi da centinaia di metri di distanza, sia per il suo rumore ma anche e soprattutto per la sua colorazione, uno splendido “Sports Blue” con tanto di cerchi Speedline di colore oro.

Nata nel 1992 per omaggiare il mondiale di Formula 1 costruttori dell'epoca, sotto il cofano montava un motore 16 valvole 2.0 aspirato in grado di erogare 147 cavalli con un cambio a 5 rapporti a intervalli ridotti.

Pesando solo 1.035 kg ed essendo lunga meno di 4 metri (3,71 per l'esattezza), la piccola d'oltralpe riusciva a raggiungere l'incredibile velocità massima di 215 km/h, mentre i 100 km li prendeva da fermo in 7,6 secondi. Cotanta bellezza e potenza comunque la pagavi, visto che all'epoca costava ben 33milioni di lire: oggi, i modelli meglio tenuti possono valere fino a 30mila euro.

La seconda 'bara con le ruote' più famosa è stata senza dubbio la Peugeot 106 Rallye, che arrivò sul mercato nel 1993. Come la cugina francese era riconoscibilissima a livello estetico in quanto disponibile in sole tre colorazioni, leggasi bianco, rosso ciliegia e nero, con il primo come modello più gettonato, e cerchi in acciaio verniciati di bianco con coprimozzo con logo Peugeot.

Considerata l'erede della mitica 205 GT, rinata di recente col restomod Tolman Engineering, venne realizzata per omologare la 106 nei campionati di rally Gruppo A e Gruppo N dell'epoca. Il suo motore erogava solo 98 cavalli, ma visto il peso estremamente ridotto aveva uno scatto e un'agilità invidiabile. Costava all'epoca 17-18 milioni di lire e la sua velocità massima era di 190 km/h.Chiudiamo con la mitica Citroen Saxo VTS, quella che nacque più tardi fra le tre, precisamente nel 1996. Rispetto alla Williams e alla Rallye era senza dubbio meno tamarra, in quanto si distingueva rispetto al modello classico per i passaruoti più larghi, i cerchi in lega e l'assetto. Inconfondibile il suo colore blu/azzurro (quello più gettonato), con tanto di scritta Vts vicino ai finestrini posteriori.L'auto era inoltre venduta con le luci posteriori di colore bruno e i fendinebbia, rigorosamente accesi anche di giorno. La Saxo VTS aveva una potenza di 118 cavalli che diventavano 140 grazie al pacchetto Cup. La sua velocità era di 205 km/h con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi: sicuramente va a lei lo scettro di auto più elaborata del periodo. Prima di congedarci vi lasciamo con un'altra belva degli anni '90, la mitica Alfa Romeo 155 V6 Ti, che sconfisse i tedeschi in casa loro nel DTM 1993.