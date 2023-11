Savona, 12 tir incastrati in 20 giorni: 'Tutta colpa dei navigatori non aggiornati'

A Savona quella dei tir incastrati sta diventando una vera e propria emergenza. In circa una ventina di giorni sono infatti stati ben dodici i mezzi pesanti che sono rimasti bloccati in quanto impossibilitati a passare fra le case o nelle tortuose stradine savonesi.

Gli episodi si stanno verificando in particolare a Stella, sulla strada provincia 542 che unisce la zona della costa a Pontinvrea. Per via dei cantieri notturni sull'autostrada A10 i tir vengono deviati, quindi fatti uscire a Varazze, dopo di che devono percorrere la via Aurelia.

Nel corso di questo tragitto però, a causa di indicazioni sbagliate e dei navigatori che non sono aggiornati, alcuni dei camion diretti a nord vengono fatti transitare su una strada che risale il torrente Teiro verso Sassello, ed è a quel punto che iniziano i problemi.

Si tratta infatti di vie che non sono adatte al passaggio dei camion, in quanto sono caratterizzate da curve molto strette difficili da percorrere. Fra Teglie e San Martino, come sottolinea RaiNews, la provinciale si trasforma in una vera e propria trappola con i tir che si bloccano definitivamente, creando non pochi disagi per i residenti.

Andrea Castellini, sindaco di Stella, ha denunciato il tutto sui social, a cominciare dall'ultimo episodio avvenuto pochi giorni fa, e sottolineando quanto sia dispendioso da ogni punto di vista rimuovere i tir bloccati, operazione che prevede l'intervento delle gru e fino a dodici ore di lavoro.

L'autista del mezzo in questione, un camionista originario della Romania, ha interpellato il suo navigatore chiedendogli la strada giusta da seguire e restituendogli appunto come riposta la 542, indicata come una strada dalle dimensioni normali. Peccato però che nel cuore della notte il tir sia rimasto bloccato in mezzo alla strada anche perchè l'autista, nel tentativo di eseguire una manovra in spazi ristretti, ha squarciato tre gomme.

“Questa situazione sta diventando insostenibile – ha detto il sindaco di Stella, Andrea Castellini, che ha seguito le operazioni sul posto -. Bisogna che questi mezzi siano dotati per legge di navigatori specifici, in modo tale da evitare episodi del genere e rimanere bloccati in queste strade che non sono adatte alle loro dimensioni”.

Quindi il primo cittadino ha concluso così parlando dei tir, mezzi dietro cui le auto si 'nascondo' per risparmiare batteria o carburante: “Vista la situazione in perenne evoluzione questa mattina ho iniziato a chiedere informalmente agli enti preposti e alle autorità competenti di predisporsi per la creazione di un tavolo tecnico che risolva questa maledetta problematica una volta per tutte. Come sapete la mia usanza è e sarà sempre quella di informarvi su tutto ciò che faccio per cercare di migliorare le problematiche del nostro paese ed ovviamente non mancherò neanche su questa situazione che vivono San Martino e Gameragna. Spero di potervi dare finalmente una buona notizia anche su questa importante problematica e spero di poterlo fare nel più breve tempo possibile".

E a proposito di tir, negli scorsi giorni vi abbiamo riportato la notizia del folle inseguimento della polizia di un camion pesante, con 18 pattuglie al seguito, un video impressionante.