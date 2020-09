Sappiamo finalmente i prezzi della nuova Peugeot 3008 2021: via agli ordini

Il SUV/Crossover Peugeot 3008 è un assoluto leader nel mercato nel suo segmento, il primo del suo genere a vincere come Auto dell’Anno. Il 2020 come sappiamo ci ha portato una nuova generazione, ma a che prezzo? Andiamo a scoprirlo

Dopo oltre 80.000 unità vendute in Italia, la nuova Peugeot 3008 riveduta e corretta si presenta al pubblico con prezzi che partono da 29.000 euro per le motorizzazioni benzina PureTech, 31.000 euro per quelle Diesel BlueHDi e 44.680 euro per le motorizzazioni ibride plug-in - le più costose ma allo stesso tempo le più interessanti. La 3008 2021 plug-in Hybrid infatti si presenta con una batteria aglio ioni di litio in grado di garantire fino a 50 km di strada 100% elettrica.



Le ordinazioni della nuova vettura francese sono possibili già da ieri 21 settembre, le prime consegne invece sono previste per gennaio 2021, mese in cui farà il suo debutto ufficiale sul mercato italiano. Per saperne di più sulle novità vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla nuova Peugeot 3008 2021, vi ricordiamo velocemente però come l’auto abbia puntato su nuovi elementi di stile, come i fari posteriori Full LED 3D e nuove tinte esterne, e tantissima tecnologia, con ADAS di ultimissima generazione.