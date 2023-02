Sapevate dell'esistenza di una Honda Civic costruita da AMG? Una storia curiosa

AMG è sinonimo di Mercedes praticamente da sempre, basta guardare alla rarissima e costosissima Mercedes-AMG Hammer del 1987, ma molti di voi probabilmente non sanno che in passato AMG ha messo le proprie mani anche su una misteriosa Honda Civic.

Per l’esattezza parliamo di una vettura conosciuta come AMG Ballade, perché si basava su una Civic ma di fatto era costruita da AMG stessa, e ora vi spieghiamo il motivo. Innanzitutto va detto che la AMG Ballade è un’auto che è stata venduta soltanto sul mercato sudafricano, ed è nata da un accordo - mai confermato - tra Mercedes e Honda.

Nei primi anni ’80, Mercedes voleva immettere sul mercato sudafricano una vettura più economica della 190, mentre Honda era interessata ad entrare in questo mercato, ma non aveva una rete di fabbriche e concessionarie su cui contare. E da qui è nato l’accordo, con Mercedes che avrebbe costruito su licenza la Ballade con marchio AMG.

La Ballade era leggermente più grossa e più accessoriata di una Civic convenzionale, e aveva due allestimenti motoristici, ovvero la 180i con motore 4 cilindri da 1.8 litri e la più piccola 160i con motore quattro cilindri da 1.6 litri. Inoltre, la Ballade adottava un assetto ribassato con molle Eibach, uno spoiler posteriore più pronunciato e cerchi in lega griffati Remotec.

Le voci attorno a questo modello dicono che avesse una potenza massima intorno ai 170 CV, ma i dati tecnici e la storia stessa sono avvolti da un velo di mistero, tant’è che non si sa nemmeno quanti esemplari ne esistano: entrambi i costruttori, per ovvi motivi, non hanno mai dichiarato nulla sulla vettura, dunque la AMG Ballade continuerà ad essere un mistero, e ci piace così.

E a proposito di collaborazioni, ricordiamo che potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Honda e McLaren per la stagione Formula 1 2026.