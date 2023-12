Lo sapevate che la Citroen DS introdusse i fari direzionali? 'Seguivano' le ruote

Fra le case automobilistiche che hanno introdotto le tecnologie più sorprendenti, non possiamo non citare Citroen. I francesi, ad esempio, presentarono nel 1985 la Eole, la prima auto connessa della storia.

Che dire poi della Citroen C-Crosse, concept del 2021 di auto modulare, che sembrava venire dal futuro. Fra le tante tecnologie introdotte non si può non menzionare quella montata sulla Citroen DS, la prima vettura con i fari direzionali.

Di fatto seguivano l'orientamento delle ruote e ogni volta che si girava il volante ruotavano anche le luci. Furono inventati da quel genio di Paul Mages e mostrati per la prima volta nel 1965.

Si trattava di un sistema rivoluzionario per l'epoca (ma anche per oggi potremmo dire), che faceva ruotare i fari più interni sul loro asse verticale, a seconda di come si girava il volante. Il fascio luminoso seguiva l'andamento della strada e permetteva di illuminare la parte più interna delle curve.

Paul Mages dimostrò la sua invenzione “live”: con il motore spento accese i fari della DS21 e semplicemente girò il volante e i fari girarono “magicamente” assieme alle ruote, permettendo così al conducente di avere una maggiore luminosità durante le curve.

Ovviamente tale dimostrazione (ricordate che stiamo parlando di quasi 60 anni fa), sorprese i tecnici francesi, che chiesero quindi a Paul Mages quale fosse il “segreto” di questi fari e lo stesso rispose: “Delle semplici corde da pianoforte”.

Il sistema era infatti costituito da due corde che erano collegate alle barre antirollio della DS, mentre altre due erano collegate alla scatola dello sterzo. Un dispositivo quindi geniale ma nel contempo semplice, filosofia che ha sempre caratterizzato la Double Chevron nel corso degli anni.

Il nuovo sistema di fari, che era composto da una parte direzionale appunto, e da un'altra fissa, non venne adottato inizialmente in Italia in quanto non omologabile: si dovette aspettare fino al 1969 affinchè arrivò il lasciapassare del legislatore nostrano.