Lo sapevate che queste 8 coppie di auto condividono lo stesso motore?

Auto differenti e di marchi diversi condividono tutto, dal pianale, al telaio, passando ovviamente dalla piattaforma di realizzazione. Ci sono anche quelle che condividino lo stesso motore e la storia dell'automobile è piena di esempi in tal senso.

Alcune vetture che condividono lo stesso propulsore sono lontane anni luce fra loro ed è il caso ad esempio della Pagani Zonda, geniale fuoriserie prodotta in una iconica fabbrica italiana, il cui propulsore è montato sulla vecchia Mercedes Benz Classe S.

Spazio ad un'altra accoppiata particolare, leggasi il SUV Volvo XC90 e la Noble M600, quest'ultima, una supercar prodotta in Inghilterra. Forse non tutti sanno che anche un van e una coupé possono montare un motore con la stessa architettaura, ed è il caso del Renault Espace, presentato di recente nella versione 2023, e della mitica Nissan 350Z, sportiva giapponese che spopolava fino a 10/15 anni fa.

Un altro duo tutt'altro che usuale è quello formato dalla mastodontica Chevrolet Tahoe e da una delle vetture più veloci di sempre, la sportivissima Ultima GTR, auto da gara pensata per tutti i giorni.

Proseguiamo con la coppia composta da un'altra supersportiva da mille e una notte come la Koenigseegg CC86 e la ben più classica Ford Crown Victoria, quest'ultima una delle auto più vendute negli Stati Uniti e negli anni passati in uso dalle forze dell'ordine.

L'Ariel Atom e la Honda Civic Type R sono altre due auto che condividono lo stesso cuore e lo stesso si può dire della BMW M5 e della Wiesmann MF5.

Chiudiamo con il duo più esplosivo di tutto il gruppo, leggasi quello formato dalla splendida Mclaren 12C, una delle auto del marchio britannico più belle di sempre, e la mitica Nissan R390, vettura che venne concepita per correre la 24 Ore di Le Mans. Nonostante fu guidata da piloti di grande esperienza come Patrese, Brundle e Montermini, alla fine non riuscì a primeggiare nella mitica gara transalpina per via di una serie di problemi tecnici, anche se alla base vi fosse una vettura molto interessante.