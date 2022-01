Sapete tenere un segreto? Ola prepara la sua prima auto elettrica

Sulle nostre pagine ci siamo occupati spesso degli scooter Ola, azienda indiana che ha intenzione di portare i suoi prodotti anche in Europa. La società però non si fermerebbe alle due ruote: avrebbe in cantiere anche un'auto elettrica.

Lo ha lasciato intendere sui social network, neanche in maniera troppo velata, il CEO di Ola Bhavish Aggarwal, che su Twitter ha postato un'immagine inequivocabile e la didascalia: "Sapete tenere un segreto?". Nella foto si vede chiaramente un'auto dalle linee futuristiche, un render di media fattura che anticipa in modo chiaro quelli che probabilmente sono i piani dell'azienda, non avrebbe alcun senso altrimenti lanciare un sasso di questo tipo per poi nascondere la mano.

Aggarwal è probabilmente a caccia di approvazione dopo i recenti problemi che hanno investito il lancio dello scooter Ola S1, che non è stato capace di soddisfare tutti i clienti allo stesso modo. Non sono stati pochi infatti gli utenti che hanno denunciato problemi costruttivi e difetti, una macchia non da poco per quella che era di fatto una bella storia, con Ola che era riuscita a creare un'azienda interamente gestita da donne, un vero affronto in un'India solitamente conservatrice da questo punto di vista.

Siamo certi che Ola saprà riprendersi da questi piccoli peccati di gioventù, per poi pensare magari alla vettura anticipata dai render. Del resto appena ieri la società ha annunciato di aver raggiunto una valore di 5 miliardi di dollari e raccolto ulteriori 200 milioni di dollari di finanziamenti, utili quasi certamente a raggiungere le 2 milioni di unità all'anno e a esportare gli S1 in tutto il mondo - o comunque negli USA.