Sanremo 2024, FCA Heritage pubblica la Delta Martini: 'Per noi esiste un solo Sanremo...'

"Perché il Sanremo è il Sanremo 😉". Con un post su Facebook, in occasione di una nuova edizione del Festival di Sanremo, FCA Heritage ha voluto omaggiare uno dei momenti più storici del brand Lancia nel mondo del Rally. Tra il 2 e il 6 Ottobre 1983 si svolse il Rally di Sanremo, che vide Lancia diventare campione del mondo con la leggendaria Delta.

Durante la prima tappa del Rally d'Italia del 1983, caratterizzata interamente dall'asfalto e svoltasi sulle alture proprio della città di Sanremo, le vetture Lancia "Zero" dimostrarono la propria agilità e velocità in modo straordinario. Le tappe successive, invece, si svolsero sui terreni sterrati della Toscana, dove inizialmente l'Audi di Blomqvist si trovò in vantaggio, vincendo ben dieci prove speciali consecutive. Questo però non bastò a colmare il gap con i risultati di Lancia.

Nelle ultime due tappe, su strade liguri asfaltate, le vetture Lancia mostrarono ancora una volta la loro superiorità, conquistando un incredibile successo. Ben quattro Lancia si posizionarono tra le prime cinque, con Alen, Röhrl e Bettega che monopolizzarono il podio nonostante le previsioni che davano per favorita l'Audi.

Questo straordinario risultato permise al team Lancia di assicurarsi matematicamente il titolo mondiale costruttori, con due gare di anticipo. Una conquista eccezionale per l'epoca, poiché Lancia adottava una trazione posteriore contro quella integrale di Audi. La sfida tra la Lancia Rally 037 e l'Audi Quattro rappresenta un momento epocale, con una vettura considerata ormai "vecchia" come la Lancia che riuscì a battere quella che era definita come un'innovazione tecnologica, ovvero l'Audi.

La stagione del Mondiale Rally 1983 fu particolarmente intensa, poiché mise in scena una continua altalena di trionfi e successi tra Lancia e Audi in un continuo testa a testa tra le due squadre. Ad esempio, in Portogallo Lancia ebbe dei problemi seri con le loro 037 a causa delle condizioni avverse del terreno, mentre in Corsica e in Nuova Zelanda Lancia si mostrò ampiamente superiore. Insomma, un'annata che fu più che altro una montagna russa per gli appassionati dell'epoca.

Ed è per questo che il Rally di Sanremo del 1983 sarà ricordato per sempre come un trionfo eccezionale da parte di Lancia e di tutto il team, che allora permise al brand di vincere contro un rivale apparentemente superiore. Una vittoria tutta italiana che FCA Heritage ha voluto omaggiare.

Guardando al futuro, Lancia tornerà nel mondo del Rally con la nuova Ypsilon nella categoria 2, ma attenzione, ci sono delle voci che suggeriscono un ritorno anche nella categoria maggiore, forse a bordo della nuova Delta, di cui si vocifera il ritorno.

Perché sì, Lancia Delta tornerà sicuramente a solcare l'asfalto cittadino (anche se non abbiamo una data esatta). Tuttavia ricordiamo che sarà una vettura completamente elettrica. Per il momento abbiamo la certezza solo di una versione stradale, per il Rally ci sarà ancora un bel po' da attendere.