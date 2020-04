Sandy Munro smonterà la Tesla Model Y in live streaming: dove seguire la diretta

Oggi, primo giorno di aprile, il web sarà cosparso di scherzi, con bufale più e meno clamorose per far ridere gli utenti di tutto il mondo. La notizia che stiamo per darvi però è assolutamente vera: Sandy Munro smonterà una Tesla Model Y nel mese di aprile.

Fermi e buoni perché la notizia non finisce di certo qui, anzi. Prima di andare avanti ricordiamo velocemente chi è Sandy Munro: parliamo di uno dei massimi esperti americani di ingegneria applicata all'automotive, un'autentica autorità, di cui abbiamo parlato più volte in passato per via dei suoi lavori sulla Tesla Model 3.

Negli anni passati Munro ha smontato pezzo per pezzo, e più volte, su più versioni, la berlina di Elon Musk per carpire segreti e meraviglie dell'ingegneria Tesla - con diversi misteri ancora oggi irrisolti. Ebbene ora è arrivato il momento di smontare la nuova Tesla Model Y, che potrebbe riservare qualche novità oltre al già famoso Radar Heater e alla pompa di calore.

Munro però non smonterà la vettura nel suo laboratorio a porte chiuse, al contrario tutto sarà trasmesso in live streaming sul nuovo sito internet della Munro & Associates dal 4 al 14 aprile (salvo sorprese e problemi dell'ultima ora, tenete d'occhio il sito per orari e giorni precisi), un gran colpo di marketing che per la prima volta mostrerà un Live Teardown di un'auto Tesla. Oggi 1 aprile invece Munro dovrebbe dare le primissime impressioni a caldo con la Model Y arrivata nel suo garage. Noi siamo già pronti a seguire il tutto, trovate il link al sito direttamente in fonte.