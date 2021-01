Sandy Munro prova la Guida Autonoma Completa di Tesla per la prima volta

Acquistare una Tesla oggi non significa portarsi a casa una semplice auto elettrica, premium o meno che sia. Significa investire in un veicolo già in grado di sfruttare l’imminente Guida Autonoma Completa di Elon Musk. La funzione è ancora in versione Beta e Sandy Munro l’ha ora provata per la prima volta.

Per chi non conoscesse Sandy Munro, parliamo di una vera autorità in campo automotive. Un ingegnere specializzato di lungo corso che fra i primi al mondo ha pensato di smontare una Tesla per fare “ingegneria inversa”, tentando di scoprire segreti e qualità dell’azienda di Elon Musk - senza neppure riuscirci fino in fondo.

Sempre Munro ha dichiarato più volte come Tesla fosse tecnologicamente più avanzata dei concorrenti, svariati anni in anticipo, e senza neppure pensare alla Guida Autonoma Completa. Il Full Self Driving al momento, come ricordato sopra, si trova in versione Beta e può essere usato solo da pochissimi “eletti”, anche se Tesla sta pensando a espandere il suo programma.

Munro non era mai stato a bordo di una Tesla con la Guida Autonoma Completa e in questo nuovo video potete vedere la sua “first reaction” - che non è stata “shock” ma quasi, con l’ingegnere particolarmente contento e impressionato dalla tecnologia della grande T.