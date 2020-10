Sandy Munro analizza l'auto elettrica più economica del mondo: costa meno di 800 euro

Quando leggiamo il nome di Sandy Munro, spesso si parla di Tesla o di altre vetture premium. Il famoso ingegnere ha in passato smontato la Tesla Model 3, sezionato la Tesla Model Y, oggi invece lo vedremo alle prese con l’auto elettrica più economica del mondo.

Parliamo della Changli Freeman, una vettura che si ordina online e si riceve a casa come fosse un frigorifero qualsiasi. A Jalopnik ne hanno ordinato una sul serio e in redazione sono rimasti alquanto sorpresi. Bisogna infatti considerare che la Changli Freeman costa di partenza 930 dollari (circa 788 euro), con le batterie che invece costano 1.200 dollari (circa 1.017 euro) e vanno acquistate a parte.

Compresa la spedizione, la redazione di Jalopnik è riuscita ad averne una negli Stati Uniti arrivando a un totale di 3.000 dollari - per un veicolo che probabilmente è anche illegale guidare. Perché illegale? Beh diciamo che la sua fragilità potrebbe infrangere qualche standard sulla sicurezza dei veicoli negli US, in Europa non potrebbe mettere neppure le gomme a terra.

Inoltre le sue cinique batterie al piombo da 12V non sono poi così amiche dell’ambiente e chissà quanto efficienti... Non paghi di aver portato questo strambo oggetto a Sandy Munro, che come sappiamo ha solitamente a che fare con vetture di tutt’altro calibro e ingegneria, Jalopnik ha anche portato l’auto in pista, per sprigionare tutto il suo CV di potenza (per la precisione 1,1 CV).