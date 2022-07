Sandero e Duster fanno volare le vendite Dacia: primo semestre 2022 a +5,9%

Con la fine di giugno si è chiuso per i marchi automotive il primo semestre dell'anno, oggi in particolare andiamo ad analizzare i dati ufficiali di Dacia - che continua a crescere senza sosta.

A fine giugno 2022, Dacia ha portato a casa 277.885 immatricolazioni, il che significa che le vendite sono aumentate del 5,9% rispetto al primo semestre 2021 - un risultato eccellente in un mercato totalmente in crisi. A spingere questi numeri ottimi è sicuramente Dacia Sandero, best seller assoluto con 112.000 unità, +1,8% rispetto al primo semestre 2021 (non perdete inoltre le nostre prove: alla guida della Dacia Sandero Stepway bi-fuel e la Dacia Sandero Streetway alla prova).

Il sempreverde Duster ha venduto 99.000 unità a +5,5% rispetto al primo semestre 2021 (abbiamo provato il Dacia Duster Extreme 2022), inoltre anche due nuovi modelli come Spring e Jogger hanno fatto segnare numeri eccellenti. L'elettrica Spring ha venduto 20.000 unità (pregi e difetti della nuova Dacia Spring), Jogger 21.700 (due settimane con il Dacia Jogger). Dacia si conferma così l'unica marca europea in crescita fra i 20 maggiori brand di autovetture e veicoli commerciali in Europa.

Se guardiamo all'intero vecchio continente, Dacia è al suo terzo posto sul mercato delle vendite a privati, con Sandero che resta il modello più venduto. Le cose inoltre potrebbero ulteriormente migliorare nel secondo semestre: dallo scorso 15 giugno 2022 infatti è stata applicata la nuova identità di marca a tutti i modelli, che ora vengono venduti con nuovi badge e loghi, più accattivanti e al passo coi tempo (consegne dal quarto trimestre 2022).