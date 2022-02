Nel giorno di San Valentino, Porsche celebra il 45° anniversario dei suoi motori V8

Quando si parla di Porsche si pensa subito ai motori flat-six a 6 cilindri che troviamo da sempre all’interno delle 911 e delle Cayman, ma molti modelli della casa dispongono di motorizzazioni differenti e in occasione della festa degli innamorati, Porsche a rilasciato un video speciale che celebra i suoi modelli con motore V8.

Il video si intitola “Una lettera d’amore ai Porsche V8”, e inizia proprio con colei che ha sfoggiato per la prima volta un motore otto cilindri nella gamma si Zuffenhausen, e che nel 2022 compie lei stessa 45 anni dalla sua prima apparizione. Parliamo della Porsche 928, uno di quei modelli che non aveva il motore a sbalzo posteriore, ma lo aveva sull’anteriore, proprio come la Porsche 924 e la 914 ancor prima di lei.

Dopo la 928 sono passati molti anni prima di rivedere un 8 cilindri a bordo di una Porsche, e questo è successo nei primi anni del 2000 con l’avvento della Cayenne tra le vetture stradali e la RS Spyder nelle corse dell’American Le Mans Series. Nel 2010 è stato il cuore della Panamera e tre anni più tardi ha dato vita alla prima hypercar ibrida di Porsche, l’incredibile 918 che in quegli anni battagliava nel segmento assieme a Ferrari LaFerrari e McLaren P1 (a proposito, la McLaren P1 ha ricevuto un aggiornamento delle batterie anche dopo 7 anni).

Arrivando al giorno d’oggi, sono ancora due le Porsche dotate di un motore V8: la Cayenne nelle sue declinazioni GTS, Turbo, Turbo S E-Hybrid e Turbo GT, e la Panamera in versione GTS, Turbo S e Turbo S E-Hybrid. Nonostante nel futuro della mobilità si parla elettrico (anche se Porsche sta investendo tanto nello sviluppo di biocarburanti), nel 2023 arriverà un'altra vettura mossa dal V8, nella fattispecie il prototipo LMDh da corsa che al motore termico affiancherà un sistema ibrido.