San Gottardo, arriva la stazione di ricarica per le auto elettriche con 4 postazioni

Una buona notizia per tutti i possessori delle auto elettriche ed in particolare per chi ama visitare il San Gottardo e recarsi sul suo splendido passo a 2.106 metri di altitudine che delimita il Canton Ticino da quello Uri.

In vista dell'apertura 2024 sarà installata una stazione di ricarica rapida destinata appunto alle auto green, con tanto di quattro postazioni con una potenza di almeno 150 chilowatt e una presa CCS combo di Tipo 2, adatta per quasi tutte le vetture a batteria.

Ogni giorno transitano dal San Gottardo circa 10mila veicoli fra auto, camion e moto, di conseguenza si tratterà di una stazione che risulterà essere alquanto comoda tenendo conto che in Svizzera il mercato delle green è stato del 20,9 per cento nel 2023, quindi più di un'auto su cinque venduta l'anno scorso è stata a batteria.

La stazione di ricarica al San Gottardo sarà utilizzabile da giugno a novembre, quando il passo è aperto, e la concessione durerà 20 anni. “La colonnina del Gottardo è situata su un asse importante, una delle poche vie che portano al sud”, le parole di Lorenzo Quolantoni, responsabile della comunicazione di USTRA, ai microfoni di Ticinonews.

E ancora: “Ci è sembrata quindi una superficie strategica come posizione, come flusso di veicoli al giorno e come regione”. La nuova stazione di ricarica al Gottardo farà il paio a quella presente sull'A13, nel Canton Ticino, all'uscita di Pian San Giacomo nel comune di Mesocco, gestita dallo stesso concessionario di quella che sorgerà in vetta.

Quolantoni ha poi riferito che sul totale del territorio elvetico “siamo circa a quota 12.800 (colonnine ndr), anche se occorre precisare che non tutte sono di proprietà dell’USTRA. Siamo dunque a buon punto per rispettare l’obiettivo di arrivare a 20.000 a fine 2025”. Numeri importanti che confermano ancora una volta quanto gli svizzeri siano avanti sul tema elettrificazione.

Basti pensare che nel corso del 2023 è stato misurato che esiste una colonnina in Svizzera ogni 10 vetture green, e tale dato è destinato a migliorare ulteriormente nel corso di quest'anno da poco iniziato.

Va segnalato comunque che dal primo gennaio 2024 la Svizzera è tornata a tassare le auto elettriche, di conseguenza capiremo nei prossimi mesi se tale “mossa” avrà inciso o meno sul mercato: speriamo ovviamente di no.