Tesla sta costruendo San Francisco con Unreal Engine 5 ed è spettacolare

Le automobili odierne sono ultra tecnologiche e alcune di queste, le Tesla per esempio, riescono a ricreare in 3D tutto l'ambiente circostante - preparandosi alla Guida Autonoma completa del futuro. Tutto questo potrebbe ricordare il mondo dei videogiochi e in effetti non siamo molto lontani.

Tesla sta sfruttando il motore grafico Unreal Engine per creare una simulazione realistica di San Francisco - e utilizzare il modello per allenare la sua Guida Autonoma, anche conosciuta negli USA come Full Self Driving. Nel corso degli ultimi anni Tesla ha usato i suoi utenti e le vere strade del Nord America per allenare la sua Guida Autonoma Beta, prima che le feature (anche quelle sperimentali) arrivino però ai tester la società le prova internamente grazie ai suoi tecnici.

Tecnici che presto potrebbero utilizzare una enorme simulazione realizzata grazie al famoso motore grafico per videogiochi Unreal Engine (lo stesso Unreal Engine in arrivo sulle Volvo). L'azienda di Elon Musk sta ricostruendo in digitale la città di San Francisco e sul web sono apparse le prime immagini di questa simulazione. Su Unreal Engine sono creati alcuni dei più famosi titoli videoludici degli ultimi anni, pensiamo al franchise di Call of Duty, a Fortnite, a Valorant e potremmo andare ancora avanti, non a caso Tesla ha assunto diversi artisti che hanno lavorato a videogiochi simili.

Ancora oggi ci sono diverse posizioni aperte in Tesla descritte come "Autopilot simulation" per cui si cerca un "Autopilot Rendering Engineer"; si preferiscono persone che abbiano lavorato nel mondo dei videogiochi, in particolare proprio con Unreal Engine. Questo motore grafico del resto è stato creato da Tim Sweeney, Founder e CEO di Epic Games, che ha incontrato Elon Musk diverse volte in passato. Per avere un'idea di come appare la simulazione nella sua ultima versione potete mandare in play il video presente in basso, realizzato con Unreal Engine 5 (Unreal Engine 5 e la grafica del futuro).