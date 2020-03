Samsung vicina alla batteria allo stato solido per EV: 800km di autonomia?

Samsung lavora per rendere possibili le auto elettriche del futuro, quelle con autonomia addirittura superiore alle comuni auto a motore termico. Un obiettivo che è irraggiungibile senza le batterie allo stato solido. L'azienda sudcorena sta lavorando ad una batteria allo stato solido in grado di offrire un'autonomia superiore agli 800Km.

Praticamente quanto basta per poter percorrere l'intero stivale senza dover ricaricare l'auto, o quasi. Ma non è il solo cambio radicale che una batteria allo stato solido come quella di Samsung potrebbe introdurre: si parla anche di tempi estremamente ridotti per le ricariche, appiattendo le differenze di tempi che separano un pieno di benzina da un pieno di elettricità.

Ovviamente Samsung in tal senso non si è inventata nulla, sono moltissime le aziende che stanno investendo per rendere l'implementazione di batterie allo stato solido nelle auto realtà. Il problema è che oggi le batterie allo stato solido sono ancora troppo instabili e hanno un ciclo di vita estremamente basso.

Samsung ha annunciato di essere vicina al risolvere il problema alla radice. I ricercatori dell'Advanced Institute of Technology e quelli del R&D Institute Japan (SRJ) di Samsung hanno firmato una ricerca pubblicata su Nature Energy sulle batterie allo stato solido: parlano della possibilità di offrire altissime prestazioni oltre che una lunga durata.

Il trucco dei ricercatori di Samsung che potrebbe risolvere i problemi normalmente associati alle batterie allo stato solido (e che di fatto le hanno tenute lontane da un possibile uso nell'automotive) poggia nell'utilizzo di un nanocomposito ultrasottile che avrebbe consentito da una parte di ridurre lo spessore dell'anodo e dall'altra di aumentare la densità di energia fino a 900 Wh / L.

Trovate il comunicato di Samsung con tutti i dettagli sul lavoro dei ricercatori nel link in fonte, mentre qua vi riproponiamo un nostro speciale sul futuro delle auto elettriche a batterie allo stato solido.

Recentemente il MIT ha lavorato ad una batteria allo stato solido pensata per un uso diverso: è ottimizzata per gli smartphone.