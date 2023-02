Samsung Galaxy S23, ecco la versione speciale dedicata a BMW M

Samsung ha presentato una versione speciale del suo smartphone top di gamma. Il nuovo Galaxy S23 è dedicato a BMW e precisamente alla divisione M, la più estrema della gloriosa casa automobilistica tedesca.

Attratta probabilmente dal record di vendite di BMW M in Italia nel 2022, Samsung ha ben pensato di realizzare uno smartphone ad hoc che possa incarnare lo spirito sportivo della vettura delle eliche. Nel dettaglio il nuovo telefono si chiama Galaxy S23 Ultra BMW M Edition e come le supersportive che omaggia sarà prodotto in versione limitata, solo 1.000 esemplari destinati purtroppo non al mercato italiano ma a quello sudcoreano.

Il nuovo gioiello della multinazionale sarà in vendita a 1.727.000 KRW, circa 1.200 euro, e la versione sarà quella con 12 gigabyte di Ram più altri 512 di storage. Davvero ben fatta la custodia del nuovo Galaxy S23 dedicato all'azienda bavarese, rappresentante un cofano della BMW M3 E30, auto recentemente venduta ad una cifra record, e senza dubbio una delle M più amate di tutti i tempi.

All'interno della confezione troveremo un piccolo compressore d'aria, ma anche un portachiavi, un orologio analogico, un porta occhiali da sole e un fotolibro. Da segnalare anche un'animazione esclusiva per la schermata d'avvio, nonché la possibilità di accedere ad una giornata di guida a bordo ovviamente di una BMW.

Si tratta quindi di un prezzo senza dubbio interessante per tutto quello che offre il Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, tenendo conto che in Italia il dispositivo sudcoreano parte da poco meno di 1.000 euro. Samsung non è nuova a collaborazioni di questi tipi, e lo stesso si può dire di BMW Motorsport, che aveva apposto il suo marchio sull'iQOO 9.