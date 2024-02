Salvini vuole vietare gli autovelox al di sotto dei 50 km/h: così le Zone 30 sono inutili?

La decisione del Comune di Bologna di diventare una Città 30, con limite a 30 km/h su buona parte del territorio urbano, ha scatenato feroci polemiche, soprattutto per via dei controlli e delle prime multe. Ora una nuova stretta del Governo potrebbe limitare gli autovelox al di sotto dei 50 km/h.

Il Ministro Salvini ha preso a cuore la questione dei 30 km/h e si è subito messo al lavoro per scongiurare un abuso da parte dei Comuni. Il leader della Lega ha già detto che i Comuni dovranno spiegare dove e perché installano gli autovelox, così da scongiurare l’installazione di dispositivi in tratti in cui non ce n’è bisogno, solo “per battere cassa” come si suol dire. Ora arriva un nuovo affronto: il Governo vuole che al di sotto dei 50 km/h non si possano installare autovelox e che le multe possano arrivare soltanto da rilevatori ben segnalati e ben visibili.

Questo colpo di coda di Salvini potrebbe di fatto rendere superflue le zone a 30 km/h: se non possono esserci controlli, e dunque se non si rischiano multe, chi rispetterà il limite? Ricordiamo che ogni giorno milioni di italiani non rispettano i limiti di velocità, inoltre l’idea di Salvini potrebbe quasi rivelarsi “in controtendenza” rispetto a ciò che lo stesso Ministro ha affermato tempo fa, ovvero che le Zone 30 hanno senso in prossimità di asili, scuole, ospedali e strutture sensibili, dove circolano molti utenti fragili della strada.

Le ultime dichiarazioni di Salvini non sono comunque, al momento, legge, nel frattempo da Bologna fanno sapere che dall’avvio della Città 30 gli incidenti sono diminuiti del 16%, prevediamo dunque un nuovo e feroce tira e molla fra il Ministro e i sindaci, soprattutto di Roma e Milano.