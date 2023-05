Salvini a sorpresa: 'Ho un'auto elettrica... ma a Roma la ricarica è impossibile'

Il ministro dei trasporti e della infrastrutture, Matteo Salvini, ha parlato ieri a Verona in apertura dell'evento Automotive Dealer Day 2023. Tanti gli argomenti affrontati da Salvini, come la possibilità di bloccare la normativa Euro 7 e le auto elettriche.

Il ministro del governo Meloni non ha mai nascosto il suo ostracismo nei confronti degli EV, e qualche settimana fa proprio Salvini aveva spiegato come le auto elettriche fossero pro-Cina, sottolineando la forte espansione delle case automobilistiche cinesi anche in Europa.

Ieri però, un po' a sorpresa, ha svelato di essere in possesso di un'auto elettrica per circolare in quel di Roma, dove lavora, non nascondendo alcune difficoltà. Il leader del Carroccio ha infatti raccontato: “Conosco bene i problemi delle auto elettriche. Ne ho una in famiglia, e vi assicuro che a Roma la ricarica pubblica è come Mission Impossible".

Quindi Salvini ha aggiunto: “L'elettrico è una delle possibilità su cui puntare per il futuro, ma non è l'unica. Noi siamo per la libertà di scelta da parte dei cittadini e delle imprese". A Verona compaiono i numeri del mercato delle auto elettriche sullo schermo, 3,8 per cento in Italia contro il 12,1 per cento in Europa nel primo trimestre del 2023.

Anche i dati delle colonnine evidenziano quanto l'Italia sia indietro rispetto ad altri Paesi dell'Unione Europea, ed è logico che la scarsità di infrastrutture rappresenta chiaramente un deterrente alla vendita delle auto elettriche in Italia.

Salvini a riguardo ha spiegato quanto sia necessario accelerare, aggiungendo che “Va recuperato questo gap con il resto della Ue”. Il leghista ha infine sottolineato l'importanza di avere una visione strategica: “Un esempio? nel PNRR abbiamo i fondi per comprare 3000 autobus elettrici e, quando mi hanno presentato l’idea, ho chiesto quanti di questi 3.000 ne sarebbero stati prodotti in Italia. Risposta? Solo 1.000, gli altri li compreremo all'estero. Non vorrei che fosse così per il futuro anche per le auto elettriche, andando a finanziare con il soldi del PNRR (che sono presi "a prestito") le economie di altri Paesi”.