Salvini severo con neopatentati e chi guida con lo smartphone: le novità del Codice

Matteo Salvini, l'attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intenzionato a modificare il Codice della Strada per aumentare la sicurezza di automobilisti e utenti più fragili come ciclisti e conducenti di monopattini. Ecco le possibili novità in ballo.

Le probabili modifiche al Codice della Strada sono figlie anche della cronaca recente: l'incidente di Casal Palocco che ha coinvolto un gruppo di youtuber e ha causato la morte di un bimbo di 5 anni ha spinto Salvini a inasprire le regole nei confronti dei neopatentati. Questi ultimi non potranno guidare auto molto potenti (mezzi con rapporto superiore a 55 kW/t e comunque non oltre i 70 kW) nei tre anni successivi al conseguimento della patente, mentre ora il limite è di un solo anno. Ci sarà poi la sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe, per chi viene sorpreso alla guida col cellulare, per chi viene pizzicato contromano e per tutti quei comportamenti che statisticamente generano più incidenti. Stretta anche sull'alcol: arrivano il divieto assoluto di bere prima di mettersi alla guida e l'obbligo di Alcolock per i bevitori recidivi. Per quanto riguarda i punti sulla patente, se si prende una multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni per cui è prevista la decurtazione dei punti, la patente viene sospesa se già si possiedono meno di 20 punti.

Guardando ai monopattini, si parla di targhe, assicurazioni e obbligo di casco anche per i maggiorenni, il rispetto delle ZTL e l'utilizzo degli autovelox per individuare i modelli non omologati. È prevista maggiore sicurezza anche per i ciclisti: i conducenti di veicoli a motore dovranno tenere una distanza di almeno un metro e mezzo dalle biciclette in fase di sorpasso se la strada lo consente, inoltre ai semafori dovrà spuntare una linea di arresto più avanzata dedicata alle biciclette. Il ddl in discussione limita anche la possibilità ai Comuni di concedere la guida contromano alle bici. Abbiamo scritto "in discussione" perché tutte queste norme non sono ancora definitive, sono parte di una bozza che potrebbe essere confermata in toto oppure modificata in più punti, restiamo in attesa dell'ufficialità.