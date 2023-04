Salvini: 'Ritiro della patente a vita per i casi più gravi, pensiamo all'Alcol Lock'

Dopo aver criticato le auto elettriche parlando di complotto della Cina, Salvini torna a parlare della patente, sfoderando uno dei suoi cavalli di battaglia: l'ergastolo dello stesso documento.

Secondo il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, bisognerebbe introdurre nel nostro Paese una legge che tolga definitivamente la patente a quelle persone che sono recidive, ovvero, a chi commette più infrazioni gravi.

“Per chi reitera comportamenti imprudenti – le parole del leader del Carroccio rilasciate negli scorsi giorni - non basta la sanzione della sospensione della patente per un certo periodo di tempo nei casi più gravi non la vedi più per il resto dei tuoi giorni, perchè errare può essere umano ma perseverare da questo punto di vista è mortale”.

Del progetto se ne discute da tempo ma nessun governo ha mai voluto attuarlo, ma Salvini sembrerebbe spingere su questo provvedimento, così come sottolineato in occasione della presentazione del primo Safety point presso l’Autostrada A1, una sorta di “smartphone gigante” che permette di mettersi in contatto rapidamente con la polizia stradale.

“Tremila morti l’anno sulle strade italiane – ha aggiunto Salvini – è un’intera comunità che scompare. Dobbiamo entrare a scuola, e su questo faremo un’altra riunione dopo Pasqua con il ministro dell’Istruzione e il ministro della Scuola. C’è il tema della sanzione e su questo stiamo lavorando a provvedimenti che in altri Paesi europei sono già norma, penso all’alcol Lock che impedisce la messa in moto della macchina se non sei in condizioni di guidare. Si tratta di un etilometro collegato che ti impedisce di mettere in moto l’auto”.

Salvini ha quindi voluto sottolineare che per il prossimo anno scolastico il Governo punta ad avere "delle vere ore di vera educazione stradale" aggiungendo che "i dati di questo inizio 2023 ci dicono che spesso ad usare meno la testa non sono i ventenni ma i 50enni ed i 60enni".

Quindi ha concluso: "È vero, ci sono novantenni molto più lucidi di me. Ma avere controlli più stringenti sulla patente e la capacità di condurre un'automobile sopra una certa età credo che sia giusto ed auspicabile".

Salvini sta spingendo per la revisione del codice stradale dal dicembre 2022 e la sensazione è che le modifiche possano arrivare in tempi brevi.