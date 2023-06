Salvini pensa a un secondo esame per guidare auto potenti dopo l'incidente degli youtuber

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sta lavorando al nuovo Codice della Strada, novità che potrebbero prevedere una maggiore severità nei confronti dei neopatentati e per chi guida con lo smartphone in mano. I lavori in ogni caso sono ancora in corso e ora spunta l'ipotesi "doppio esame" per le auto potenti.

Tutta questa attenzione nei confronti dei neopatentati deriva ovviamente dal recente fatto di cronaca che ha visto un bimbo di 5 anni perdere la vita in un incidente. Una Lamborghini Urus guidata da uno youtuber ventenne ha impattato contro una Smart, distruggendola, motivo per cui il Codice della Strada potrebbe essere presto più severo con chi ha appena preso la patente. Nella bozza originale delle novità i neopatentati avrebbero potuto guidare una vettura molto potente (mezzi con rapporto superiore a 55 kW/t ma comunque non oltre i 70 kW) solo dopo tre anni dal conseguimento della patente. Il Ministro Salvini si è poi particolarmente adirato contro gli automobilisti che usano in maniera recidiva alcol e droga prima di mettersi alla guida, prevedendo un ritiro della patente per 30 anni per questi casi estremi.

Non è tutto: oltre ai tre anni necessari a guidare una vettura potente, al Ministero si pensa anche a un secondo esame per tutti, nel caso in cui si voglia guidare un'auto dalla grande cilindrata. "Da cinquantenne", ha detto Salvini, "sono d'accordo. Se guido una Panda per vent'anni e poi decido di comprare un'auto super-sportiva devo essere in grado di farlo".