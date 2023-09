Salvini: 'Limite 30 km/h a Milano? Non ha senso per tutti'

Nel contesto della proposta di estendere il limite di 30 km/h nelle città, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha detto la sua riguardo al limite imposto in alcune zone della città di Milano. Questi provvedimenti, secondo il Ministro, non devono essere una scusa per fare soldi alle spalle dei cittadini.

“La velocità massima di 30 km/h va bene dove ci sono luoghi critici e pericolosi, dire che in città si va tutti a 30 km/h non ha alcuna logica. Quindi serve buon senso. E poi c’è la questione degli autovelox: mettere gli autovelox fuori da un ospedale, dove ci sono molti incidenti, o vicino a una scuola, ha un significato. Posizionarli a caso per fare soldi non ha significato, quindi faremo una norma che regola anche l’uso degli autovelox" ha detto Salvini.

“Io amo andare in bicicletta dove ci sono spazio e sicurezza, fare le piste ciclabili anche dove le condizioni sono difficili può essere un pericolo per tutti”, ha detto Salvini, aggiungendo che “nel codice della strada nuovo metto una distanza minima oltre la quale l’automobilista non può sorpassare”. Secondo il vicepremier “è evidente che Milano è una città eccezionale, la più bella del mondo, la mia, a cui sono legato, ma è una città piccola, è stretta e non ha le strade larghe di Parigi o le ciclovie del Trentino, ne discuterò con il sindaco perché le vite vanno oltre il colore politico”.

Salvini ha anche citato l'esempio della città di Parigi: “hanno proibito i monopattini dopo un referendum, la democrazia vince sempre, io non li proibisco perché sono un liberale ma semplicemente metto il limite di velocità, il divieto di uscire dai centri urbani, casco, targa e assicurazione perché anche il monopattino che viene modificato e va a 60 km/h in tangenziale è un rischio per sé e per gli altri”. Salvini ha poi anticipato che nel prossimo Consiglio dei Ministri, previsto il 18 settembre, “porteremo la redazione definitiva del disegno di legge sulla sicurezza stradale, il nuovo codice della strada, che prevede prevenzione, educazione, controlli, ma anche sanzioni”.

Sul tema della sicurezza stradale, l'ASAPS aveva denunciato un disinteresse da parte di questo governo, parlando di nessuna voce di spesa, ne una riga sul tema.