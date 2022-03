Salvini imbarazza Audi in Polonia: il brand non sapeva nulla, la nota ufficiale

Anche oggi 8 marzo è stata una giornata estremamente delicata in Ucraina, fra corridoi umanitari, importanti decisioni prese in occidente (si pensi alla volontà degli USA di fermare l'import di petrolio russo) e possibili negoziati. In tutto ciò è entrato a gamba tesa Matteo Salvini, che ha trascinato Audi in una situazione imbarazzante.

Come già saprete, Salvini è partito per la Polonia intento a visitare il confino ucraino. Oggi ha fatto tappa in un paese polacco chiamato Przemysl, il cui sindaco non ha preso benissimo l'arrivo del politico italiano. Anziché rifiutare un incontro pubblico, il sindaco Wojciech Bakun ha teso un'imboscata mediatica di dimensioni epiche: davanti a un nugolo di giornalisti Bakun ha accolto il rappresentante della Lega con una maglietta simile a quella indossata da Salvini stesso a Mosca nel 2015, con sopra il volto di Putin e la scritta "Esercito Russo".

Cosa c'entra in tutto ciò Audi? Non è chiaro il perché, Salvini però si è presentato in Polonia indossando un giubbotto pieno di marchi, come se fosse una monoposto di F1 con pubblicità stampate in ogni dove. Fra questi è spuntato anche il logo di Audi, con Audi Italia che alle 21:50 dell'8 marzo ha rilasciato una nota stampa ufficiale per smarcarsi completamente dalla spedizione politica di Salvini in Polonia.

Queste le parole del marchio tedesco: "In merito a quanto erroneamente evidenziato a mezzo social circa l’associazione del marchio Audi alle esternazioni, passate, presenti o future di una rappresentanza politica italiana, Audi Italia rimarca con fermezza la piena adesione alle regole di compliance del Gruppo Volkswagen che impediscono qualsiasi forma di promozione o sponsorizzazione di personalità politiche. Audi Italia unitamente a Volkswagen Group Italia conferma inoltre la propria assoluta opposizione alla guerra in ogni sua forma."

Non c'è stata dunque alcuna sponsorizzazione da parte di Audi Italia, che neppure immaginava di trovarsi sul giubbotto di Salvini. Per scelta interna il Gruppo Volkswagen non promuove o sponsorizza personalità politiche.



Ricordiamo che anche a causa dell'attuale conflitto abbiamo la benzina a 2 euro al litro in Italia, mentre il petrolio russo viene venduto a saldo.