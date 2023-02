Salvini: 'Con benzina sopra i 2 Euro il Governo taglierà di nuovo le accise'

Lo stop al taglio delle accise messo in campo dal Governo Draghi ha provocato una nuova impennata del costo dei carburanti ad inizio anno, dal momento che l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni non ha rinnovato la misura. Salvini però non esclude un ritorno del taglio alle accise.

Rispondendo ad alcune domande al termine di un sopralluogo al cantiere della linea M4 di Piazza San Babila, il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e trasporti ha affermato che qualora la benzina dovesse superare la soglia dei 2 Euro al litro, il Governo potrebbe intervenire con un taglio delle accise simile a quello dello scorso anno.

“Contiamo che la benzina non torni sopra i 2 euro, l’accordo è che qualora per situazioni internazionali e problemi non dipendenti dall’italia, si arrivasse a quell’aumento, il governo interverrà con un taglio delle accise come è stato già fatto l’anno scorso” sono le parole attribuite al leader della Lega dal Corriere della Sera, che ad RTL poco prima aveva rivendicato la scelta del Governo di non prorogare lo sconto alla pompa. “Lo sconto alla pompa riguarda tutti, anche chi ha una super car. Abbiamo scelto di aiutare chi ha stipendi fino a 25 mila euro che saranno rivalutati fino a 500 euro in più a fine anno e le pensioni più basse” ha affermato Salvini.