Salvini, nuovo codice della strada: alcol lock, ergastolo patente, autovelox meno furbetti

Oltre a targa, casco e assicurazione obbligatoria per bici e monopattini, sono tante le novità in arrivo per quanto riguarda la riforma del codice della strada, tutte elencate alla Camera, durante un Question Time, da parte del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini.

“In primis – ha spiegato il massimo esponente della Lega - c'è il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto ergastolo della patente". Se tutto andrà come previsto entro il mese di giugno il Parlamento potrà iniziare a lavorare sul nuovo codice della strada che avrà come obiettivo quello di portare "più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane".

Quindi ha aggiunto: "Un primo provvedimento frutto del confronto con gli esperti e con le principali associazioni è in dirittura d'arrivo e sarà oggetto di discussione penso a partire già dal mese di giugno. Si tratta di modifiche puntuali al codice della strada, insieme a una legge delega per la riforma organica dello stesso codice della strada che contiamo di portare a breve all'esame di queste Camere".

Focus sui nuovi autovelox, che non dovranno più fare 200 multe al giorno, o essere semplicemente macina-soldi, ma impiegati per fare il loro dovere, ovvero, indurre gli automobilisti a moderare le velocità nelle tratte stradali pericolose.

"Stiamo lavorando perché siano uniformati a livello nazionale e siano strumento di utilità per salvare vite e non siano unicamente, in alcune situazioni, usati per fare cassa e rimpinguare le casse comunali". E ancora: “Un conto è piazzare l’autovelox in prossimità di scuole, ospedali, tratti particolarmente pericolosi, un conto è posizionare proditoriamente degli autovelox che non hanno nulla a che fare con la sicurezza stradale, ma che sono una tassa occulta su automobilisti e motociclisti".

Sempre in tema di autovelox ha aggiunto: "Appena approvata la modifica legislativa cui stiamo lavorando, abbiamo già pronto lo schema di decreto interministeriale con il quale saranno trovati e omologati dispositivi e le apparecchiature di rilevamento delle velocità uniformemente in tutta Italia, e saranno definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo uniformi in tutti i Comuni, con definizione di regole certe, sanzioni giuste ed efficaci e diritto alla difesa per i cittadini che non possono essere strumenti, ma devono essere protagonisti della sicurezza stradale".

Infine Salvini ha risfoderato il tema dell'ergastolo della patente, ovvero, chi trasgredisce più volte la “card rosa” non la vede più, ma ci sono anche altre soluzioni al vaglio: “Come l'alcol lock che inibisce l'avvio dell'autovettura in caso di stato di ebbrezza così come abbiamo immaginato una serie di misure volte a sospendere la patente di guida in relazione a sistematiche violazioni del codice della strada". Come vi sembrano queste novità?