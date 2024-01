Salvini contro le città a 30 km/h: pronta la nuova direttiva del Ministro

Dopo il caso di Bologna, che ha istituito un limite di 30 km/h su gran parte del territorio urbano, Matteo Salvini ha preparato una nuova direttiva sulle Città30 che punta a definire regole chiare in merito. Cerchiamo di capire cosa intende fare il Ministro dei Trasporti.

Come probabilmente già sapete, Salvini non ha accolto con favore la decisione di Bologna di diventare una Città30 al pari di tante altre in Europa - che sono felici di esserlo (a Graz il limite dei 30 km/h esiste da più di 30 anni). Per questo motivo ha preparato in fretta e furia una direttiva in grado di “definire una Zona 30 o una Strada 30” per non permettere ai centri urbani di limitare tutto il territorio cittadino come accaduto a Bologna. Secondo l’idea del Ministro Salvini, si potrà applicare il limite dei 30 km/h solo in presenza di determinate caratteristiche, come ad esempio ospedali, scuole, luoghi sensibili oppure zone in cui un limite superiore può essere effettivamente pericoloso.

In questo modo, sarà più difficile per i sindaci italiani istituire grandi zone con limite di 30 km/h; più verosimilmente avremo una maggioranza di zone a 50 km/h e poi piccole strade sparse qua e là con limite a 30 km/h, bisognerà dunque fare attenzione alla segnaletica. Insomma c’è il “rischio” che tutto resti com’è adesso, del resto sono diverse le città italiane che hanno già delle strade con limite a 30 km/h, con tanto di segnaletica stradale dedicata. Salvini vuole insomma evitare che un’intera città possa essere limitata a 30 km/h. “Dev’essere un dispositivo da usare con coscienza, non in senso discriminato” ha spiegato il viceministro ai trasporti Galeazzo Bignami.

Nel frattempo il Codacons si schiera a favore delle Città30: “Vogliamo visionare la direttiva del Mit sui limiti di velocità nei centri urbani. Se i poteri dei sindaci in materia di sicurezza stradale verranno limitati saremo pronti a impugnare l’atto al Tar del Lazio”. La questione, insomma, è ancora del tutto aperta, con i sindaci che potrebbero spuntarla sul volere del Ministero (il dossier sicurezza dà ragione ai sindaci sui 30 km/h: si muore di meno).