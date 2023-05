Salvini: 'Ban termici? Nel 2026 le cose potrebbero cambiare. L'Ue lasci libertà ai Paesi'

Torna allo scoperto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, e ancora una volta sono bordate nei confronti delle auto elettriche. Dopo che Salvini aveva parlato di complotto pro-Cina, il leader del Carroccio torna a mettere in guardia sul “favoreggiamento” nei confronti di Pechino, e non solo.

“Puntare solo sull'elettrico – le sue parole in occasione del convengo 'Mobilità 2035 tra ideologia e realtà' organizzato da Federmotorizzazione e svolstosi ieri a Palazzo Lombardia - significa consegnarsi mani e piedi alla Cina. Invece, è fondamentale valutare anche altre soluzioni, lasciando libertà di scelta. Anche l'Euro 7 non ha senso perché sarà subito superata”.

Salvini fa chiaramente intendere come fra un paio d'anni, con le nuove elezioni europee e una nuova Commissione, le cose potrebbero cambiare: “Ci sarà una grande opportunità nel 2025/26 per fare il tagliando alla transizione – dice - anche le elezioni Ue del prossimo anno saranno dirimenti”.

E ancora: “Meno ideologia e più pragmatismo nella transizione energetica. La transizione va accompagnata, l'UE ci deve dire come ridurre le emissioni senza imporre soluzioni. Noi combattiamo per la neutralità tecnologica e i biocarburanti”.

Dito puntato anche nei confronti vicepresidente UE, Franz Timmermans, da sempre sostenitore dello stop al motore termico: “I lavoratori e gli imprenditori del settore automotive non possono essere in mano ad un commissario come Timmermans, che è guidato unicamente da ragionamenti ideologici che poco hanno a che fare con lo sviluppo economico e con la sostenibilità ambientale”.

Poi il leader leghista ha aggiunto e concluso in merito al ban dell'Ue a benzina e diesel dal 2035: "La transizione va accompagnata ed è fondamentale che l'Europa lasci la libertà ai singoli paesi di decidere come arrivarci, per evitare così di avere tra qualche anno un paese green ma con milioni di disoccupati". Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere quelle del ministro dei trasporti italiano: e voi cosa ne pensate?