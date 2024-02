Salvini sugli autovelox: 'I Comuni dovranno spiegare dove e perché li installano'

Questo articolo avrebbe potuto ironicamente chiamarsi “Gli effetti di Fleximan sulla gente”, oppure ancora meglio “Gli effetti di Fleximan sul Ministro Salvini”. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, sta lavorando a nuove regole relative agli autovelox.

Intervistato dal Gr1, il giornale radio di Rai Radio 1, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ribadito di voler maggiore chiarezza sull’installazione dei dispositivi di controllo all’interno dei territori comunali. Più precisamente ha riferito, come riportato anche dall’ANSA: “Stiamo lavorando al nuovo Codice della Strada per ridurre morti e feriti sulle strade. Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché li mettono, dove li mettono e con quale motivazione”.

Il Ministro non si è detto contrario agli autovelox in generale, anzi, ha ribadito che possono davvero salvare delle vite nei pressi di scuole, ospedali, e su quelle strade dove si verificano molti incidenti. Salvini vuole soltanto “vederci chiaro” ed evitare che i Comuni possano installare autovelox in punti strategici solo per fare cassa. “Se gli autovelox vengono installati dalla sera alla mattina su stradoni a due corsie solo per fare cassa, allora sono semplicemente un’altra tassa a carico degli automobilisti” ha concluso Salvini.

Al di là della propria fede politica, le parole del Ministro Salvini sembrano in questo caso ragionevoli, vedremo su quali regole si baserà il dialogo fra Ministero e Comuni quando il nuovo Codice della Strada sarà effettivamente legge. Ricordiamo che, sempre all’interno del nuovo Codice, Salvini si è focalizzato soprattutto su alcol e neopatentati.