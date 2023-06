Salvini: 'Auto elettriche? Ue da ricovero coatto, un Cina-Gate non mi stupirebbe'

Torna a puntare il dito nei confronti dell'Unione Europea il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Come riferito dall'agenzia Ansa il leader del Carroccio ha criticato la scelta del ban di benzina e diesel dal 2035 e dell'Euro 7, entrambe direttive Ue.

"La commissione europea – spiega Salvini - sta portando avanti un approccio ideologico anti sviluppo e anti Italia sull'auto con l'obbligo del tutto elettrico invece che un mix di tecnologie”. Quindi ha proseguito: "Mi auguro che l'ideologia alla Timmermans, cioé l'euro 7, sia una follia assolutamente da archiviare".

Secondo Matteo Salvini “Se mi dici che dal 2035 non posso più mettere sul mercato modelli di auto a combustione interna, obblighi le aziende a fare un passaggio prima del 2035 passando dall'euro 6 all'euro 7, è una roba da ricovero coatto".

Salvini torna quindi ad esporre i dubbi in merito ad un complotto pro-Cina spiegando: "Dire dal 2035 o elettrico o niente, è qualcosa che probabilmente conviene a qualcuno. Ho visto i dati sullo scambio Germania-Cina. Esportazioni dalla Germania verso la Cina: -23%. Importazioni dalla Cina alla Germania, +28%. E' chiaro, questa è una mia riflessione, come c'è stato un Qatar-gate, nessuno mi toglie l'idea che non ci possa essere un Cina-gate, perché alcune scelte o sono figlie di ignoranza o di convenienza".

Parole pesanti quelle dell'ex ministro dell'interno, che fino ad oggi ha sempre criticato la decisione dell'Ue di imporre le auto elettriche nel Vecchio Continente dal 2035. Il governo Meloni si è schierato compatto contro l'obbligo dell'elettrico fra 12 anni, e nel contempo sta portando avanti una battaglia contro l'Euro 7, così come numerose altre nazioni europee e case automobilistiche che considerano la normativa troppo restrittiva, con il rischio di far aumentare di almeno 2/3 mila euro il prezzo delle auto. Staremo a vedere gli sviluppi nelle prossime settimane.