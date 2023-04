Salvini: 'Auto elettriche sono pro-Cina, non mi stupirei emergesse un complotto...'

Rischiano di provocare un caso diplomatico le recenti dichiarazioni del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, nonché vice presidente del consiglio, Matteo Salvini, sulle auto elettriche: secondo il leader del Carroccio potrebbe nascondersi uno scandalo.

Come si legge sul quotidiano Repubblica, l'ex ministro dell'interno ha tenuto negli scorsi giorni un comizio in piazza XX settembre a Udine, a chiusura della campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia.

Soffermandosi sulle auto green, Salvini ha paventato un possibile scandalo sulla falsa riga del Qatargate, le presunte mazzette all'Europarlamento da parte del Qatar. "L’Europa che vuole tutelare l’ambiente – spiega Matteo Salvini dinanzi ai suoi fedelissimi - non può legarci mani e piedi ai cinesi. Perché l’Europa che vuole imporre le auto elettriche a tutti è una roba priva di senso, che fa licenziare in Italia e aiuta la Cina”.

Ed ecco il passaggio incriminato: “E allora mi viene il dubbio che, siccome all’Europarlamento hanno trovato qualcuno, guarda caso di sinistra, che aveva le valigie piene di denaro contante dei paesi islamici, ecco, chissà se fra un po’ non ne troveranno anche altre piene di denaro contante che arriva dalla Cina per votare certe leggi che sono anti-italiane anti-europee e favoriscono solo il gigante Oltreoceano", anche se in realtà per Oltreoceano si intendono gli Stati Uniti.

Le parole di Salvini sono decisamente pesanti, forti sospetti circa il fatto che l'auto elettrica venga imposta solo per favorire la Cina, anche se non è ben chiaro perchè, tenendo conto che il ban dal 2035 dei motori a benzina e diesel sia giunto dall'Ue.

Difficile pensare a dei complotti pro Pechino, anche se è noto e risaputo che la Cina sia il principale produttore di batterie al mondo alla luce dell'ingente quantità di materia prima a disposizione per produrre le stesse. Vedremo nei prossimi giorni se arriveranno eventuali reazioni dai governi stranieri.

Che il leader della Lega fosse contrario agli EV lo si era comunque capito da tempo, e negli scorsi giorni Salvini aveva spiegato: “Auto elettriche? Chi le compra le restituisce”, altre parole che avevano fatto molto discutere.