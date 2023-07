Salvini, appello ai genitori: 'Non date ai vostri figli i macchinoni!'

“Non date ai vostri figli i macchinoni”. E' questo l'appello del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, presentando a Morning News, su Canale 5, le nuove regole del codice della strada 2023.

Dopo il drammatico incidente degli youtuber di Casalpalocco che si sono schiantati in Lamborghini, il governo ha optato per una stretta nei confronti dei neo patentati, con l'obbligo di guidare auto poco potenti per i primi tre anni da quando si ottiene la card di circolazione.

Salvini si è soffermato in particolare sull'uso dello smartphone alla guida, comportamento imprudente e assolutamente pericoloso che non verrà più tollerato: “Quasi il 20% degli incidenti accade per il telefonino – spiega il leader del Carroccio a Canale 5 – lo usano in macchina, a piedi, persino in monopattino quindi nel nuovo codice della strada prevediamo più sanzioni per chi guida usando il telefono, non c’è una telefonata urgente o un Whatsapp urgente. Più educazione, più regole, più controlli e sanzioni, il mio obiettivo da papà è di salvare vite”.

E ancora: “Per chi viene preso a usare il telefono c’è la multa, punti in meno patente e sospensione della stessa”. Tornando sulla questione dei macchinoni il leghista ha aggiunto: “Nelle nuove norme del codice stradale c’è anche il fatto che per i primi tre anni non puoi guidare macchinoni, Porsche, Lamborghini, SUV, perchè diversi degli ultimi incidenti vedevano alla guida dei 19enni e dei 20enni, intanto io faccio un appello ai genitori di non dare ai propri figli macchinoni che non sanno guidare e che possono portare all’ospedale. Il buonsenso deve partire dalle famiglie, io ho un figlio di 20 anni, non gli darei mai le chiavi della mia macchina, sarebbe pericoloso”.

Fra le nuove norme presenti nel codice della strada 2023 anche quelle per i monopattini, obbligati a casco, targa e assicurazione: “Ci sono norme per tutelare ciclisti – ha continuato Salvini - ma anche il guardrail salva motociclisti, e poi le norme sui monopattini, che non potranno superare i 25 km/h, non potranno uscire dai centri urbani, bisognerà avere casco e assicurazione, e un po’ di buona educazione”.

Novità anche per quanto riguarda il tasso alcolemico: “Non lo cambiamo, bere un bicchiere di vino non fa male a nessuno, ma c’è l’alcolock per i recidivi: la prima volta multa e ritiro patente, se ti fermo una seconda volta drogato o ubriaco sei obbligato a montare questo dispositivo che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore”.

Nel corso della chiacchierata con Morning News Salvini ha parlato anche del ponte sullo Stretto di Messina: “Per i signori del no nulla è una priorità, loro sono il male dell’Italia. Il ponte serve come tante altre infrastrutture, ieri ero a Milano per la nuova linea metro, settimana scorsa ero a metro per la Linea C… il ponte nel 2032, questo è il tempo di lavorazione, unirà non Messina a Villa San Giovanni ma la Sicilia all’Italia e all’Europa, sarà un corridoio unico in auto e in treno fino a Roma, Milano e Berlino. Il ponte da solo non sarebbe servito a niente e per questo stiamo investendo miliardi di euro in autostrade in Sicilia e in Calabria e inoltre sarà un’antimafia per eccellenza perchè creerà decine di migliaia di posti di lavoro. Se ne parla di 50 anni di questo benedetto ponte, e io sono dei Pesci, sono un testone”.

Infine l'attacco classico alle auto elettriche: “Mutui? Molti cittadini italiani non ce la fanno a stare dietro alle rate, così come deciso da qualche genio in Europa, quindi stiamo cercando di introdurre una norma che permetta di allungare la durata del mutuo, dilazionando quindi la rata nel tempo. Qualche genio in Europa ha anche deciso di imporre l’auto elettrica facendo un favore alla Cina”, ha concluso.