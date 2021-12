Salvi per miracolo: un pick-up quasi li travolge mentre cambiano una gomma

Un agente di polizia e un automobilista in cerca di aiuto hanno letteralmente "visto la morte in faccia" su un'autostrada in Idaho, negli USA, dove hanno rischiato di essere travolti.

L'incidente, fortunatamente senza conseguenze per i protagonisti, è avvenuto l'1 dicembre 2021 lungo la Interstate 84 a S. Ten Mile Road nella contea di Ada. Le immagini arrivano dalla dashcam dell'auto della polizia parcheggiata a pochi metri dal luogo del fatto. Nel filmato si vede chiaramente come l'agente di polizia stesse assistendo un automobilista rimasto fermo in strada con la sua Toyota Camry a causa di una ruota a terra.

L'Idaho State Police Public Affairs Office ha anche fatto sapere che i lampeggianti della volante erano accesi, dunque si vedeva chiaramente che lungo la strada c'era una situazione di emergenza. Le altre vetture avrebbero dovuto rallentare, così però non hanno fatto due pick-up che prima hanno urtato fra di loro, poi hanno travolto la Toyota in panne. L'automobilista e l'agente si sono visti arrivare addosso la vettura di colore bianco e in una frazione di secondo non hanno potuto fare altro che balzare all'indietro - sperando nel fato. Fato che fortunatamente ha giocato in loro favore, fra la vita e la morte c'è stato il confine di un solo metro - e guardate le immagini per capire cos'è davvero successo.



