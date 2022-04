Saltano una collinetta infuocata con una BMW X2: youtuber nei guai

Qualche settimana fa si è alzato un polverone per via di una Tesla Model S "volante" (Tesla Model S spicca il volo), che per fare uno stunt del tutto illegale a Los Angeles ha distrutto un paio di vetture parcheggiate. Ora ci siamo: una coppia di ragazzi ha saltato lo stesso punto con una BMW X2.

Gli autori della bravata, per usare un eufemismo, hanno dichiarato di aver girato il video "due mesi fa", dunque prima del recente salto con la Model S - poi finita distrutta. Nonostante questo, il video della X2 è arrivato online soltanto il 31 marzo, circa due settimane dopo il disastro della Model S. Che i ragazzi stiano mentendo? Che abbiano voluto emulare i salti della Tesla?

Non lo sappiamo per ora, non è comunque questo il vero reato: i ragazzi hanno accompagnato il video con il disclaimer "Abbiamo i permessi per fare gli stunt che vedete nel filmato. Non rifatelo a casa", nessuna autorità però darebbe mai il permesso per saltare con una vettura una collina pubblica, in piena notte. È chiaro che si è trattato di qualcosa di totalmente illegale, così com'era stato per la Tesla Model S del 19 marzo, con la polizia di Los Angeles (Central Traffic Division) che è ancora alla ricerca dei responsabili - su cui pende una ricompensa di 1.000 dollari, decisamente meno rispetto ai 20.000 dollari di danni fatti a una Subaru Forester del musicista Jordan Hook, parcheggiata a bordo strada.

Tornando alla BMW X2, per rendere il tutto ancora più spettacolare (o stupido, a seconda del punto di vista) è stata accesa una lingua di fuoco sulla cima della collinetta da saltare, come se i responsabili fossero i padroni della strada. Speriamo di non dover scrivere di altre storie simili prossimamente...